Ευρεία αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (29/4) από την Ελληνική Αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψη πέντε ατόμων και στην κατάσχεση σημαντικού οπλισμού.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή στελεχών από διάφορες υπηρεσίες, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Με βάση πληροφορίες για αποθήκευση όπλων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι πυροβόλα όπλα —τέσσερα πιστόλια και δύο περίστροφα—, δύο κυνηγετικές καραμπίνες, δύο αεροβόλα πιστόλια, τέσσερα μαχαίρια, σιδερογροθιά, έξι σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια.

Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων οδήγηση χωρίς άδεια, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και έλλειψη τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 925 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρεύματος.

Η σχετική δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.