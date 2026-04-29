Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη καταβάλει τη συνεισφορά τους, προϋπόθεση απαραίτητη για την επίσημη αποχώρησή τους από την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η χώρα έχει αποχωρήσει από τις 22 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Για να ολοκληρωθεί ωστόσο μια αποχώρηση, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: πρώτον, η πρόθεση πρέπει να γνωστοποιηθεί έναν χρόνο νωρίτερα – όρος που έχει τηρηθεί – και δεύτερον, να εξοφληθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις. Όπως υπενθύμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, «ελπίζουμε επομένως ότι θα συμμορφωθούν, αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα ακόμη».

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, οι ΗΠΑ οφείλουν 260 εκατομμύρια δολάρια για τα έτη 2024-25. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησαν τον ΠΟΥ για «σοβαρή ανεπάρκεια» στη διαχείριση της πανδημίας της Covid-19, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε επανειλημμένα «εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ». Ο Κένεντι είχε επίσης υποστηρίξει ότι ο Οργανισμός επηρεάζεται από την Κίνα, την ιδεολογία του κοινωνικού φύλου και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Το ζήτημα της αποχώρησης των ΗΠΑ αναμένεται να εξεταστεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 18 έως τις 23 Μαΐου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ο βασικός χρηματοδότης του Οργανισμού, όμως αρκετές χώρες έχουν επίσης μειώσει τη στήριξή τους. Ως αποτέλεσμα, ο ΠΟΥ αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τον διετή προϋπολογισμό του 2026-27 από 5,3 δισ. δολάρια σε 4,2 δισ. και να προχωρήσει σε περίπου 1.300 απολύσεις παγκοσμίως.