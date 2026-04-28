Ο Νόμος Κατσέλη και οι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών επανέρχονται στο προσκήνιο, με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Ζαννής Σιδέρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων (ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε.), αναλύει τις συνέπειες της απόφασης και τις εκκρεμότητες που παραμένουν για τους δανειολήπτες.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έκδοση της απόφασης, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, καθώς τράπεζες και funds επικαλούνται την καθυστέρηση στην καθαρογραφή της, χωρίς να έχουν προχωρήσει στην αποστολή διορθωμένων δοσολογίων με τους νέους υπολογισμούς τόκων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σιδέρης, πολλοί δανειολήπτες συνεχίζουν να καταβάλλουν υψηλότερες δόσεις, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι συμψηφισμοί για τα ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι τα funds θα προχωρήσουν στη συμμόρφωση μόλις ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ο κ. Σιδέρης τονίζει: «Υπάρχει σαφώς εύλογα η πεποίθηση ότι τα funds θα συμμορφωθούν αυτόματα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, με δεδομένο ότι η καθαρογραφή της απόφασης λογικά δεν θα κρύβει και δεν πρέπει να κρύβει εκπλήξεις, παρά τη παραφιλολογία».

Οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες

Μέχρι τότε, οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν προληπτικά. Μία πρακτική και οικονομική λύση, σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, είναι η αποστολή εξώδικης δήλωσης προς το fund με το οποίο συνεργάζονται.

Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και ζητούν την άμεση συμμόρφωση με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στην εξώδικη δήλωση μπορούν να απαιτήσουν την αποστολή νέων δοσολογίων με τις ορθές δόσεις και τον συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με τις μελλοντικές πληρωμές τους.

Επίσης, ο κ. Σιδέρης υπογραμμίζει ότι ο συμψηφισμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι δανειολήπτες οφείλουν, με τη βοήθεια του δικηγόρου τους, να ελέγξουν αν οι υπολογισμοί έγιναν ορθά, καθώς η πολυπλοκότητα των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε λάθη εις βάρος τους.

«Ειδικά, το θέμα του συμψηφισμού είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι δανειολήπτες και δη θα πρέπει να ελέγξουν μέσω του Δικηγόρου τους ότι έλαβε χώρα σωστά, διότι είναι πολύ πιθανόν σε πολλές περιπτώσεις τα funds να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τη πολυπλοκότητα των υπολογισμών και να μη προβούν στο σωστό συμψηφισμό, διότι κάνουμε λόγο για μεγάλο αριθμό δόσεων, υψηλά και διάφορα ποσά, μη ακριβή κάθε μήνα, διαφορετικά επιτόκια και είναι αυτονόητο πως είναι πάρα πολύ εύκολο να «μπερδέψουν» έναν άπειρο και μη γνωρίζοντα οικονομικά δανειολήπτη», ανέφερε ο δικηγόρος.

Τι ισχύει αν δεν υπάρξει συμμόρφωση

Πολλοί δανειολήπτες εκφράζουν ανησυχία μήπως τα funds αγνοήσουν την απόφαση. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο κ. Σιδέρης, υπάρχει σαφής νομική οδός. Ο κάθε δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη με αίτηση ερμηνείας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, όπως προβλέπει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Τέλος, ήδη πριν από την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, χιλιάδες δανειολήπτες είχαν προσφύγει στα δικαστήρια με αιτήσεις ερμηνείας, επιτυγχάνοντας θετικές αποφάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις.