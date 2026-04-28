Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στο Μπιλμπάο, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει το βράδυ της Τετάρτης (29/4, 21:00), όπου θα διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Η ομάδα έφτασε στην Ισπανία και θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση το μεσημέρι της Τρίτης στη Bilbao Arena, λίγες ώρες πριν από τον δεύτερο και καθοριστικό τελικό. Το κλίμα στις τάξεις της αποστολής είναι συγκεντρωμένο, με στόχο τη διαχείριση του υπέρ τους προβαδίσματος από το πρώτο παιχνίδι.

</p><p>

Ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει προβάδισμα μετά τη νίκη του στη Θεσσαλονίκη με 79-73 και καλείται πλέον να το υπερασπιστεί μέσα σε μια δύσκολη έδρα και σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παντελής Μπούτσκος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, με μοναδική εξαίρεση τον Νίκο Χουγκάζ, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στην αναμέτρηση.

Οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν στη μάχη του τίτλου με ξεκάθαρο στόχο να ολοκληρώσουν τη δουλειά που ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψουν με ένα ιστορικό τρόπαιο στις αποσκευές τους.