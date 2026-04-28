Απίστευτο περιστατικό στην Ινδία σημειώθηκε όταν ένας άνδρας από αγροτική περιοχή, αδυνατώντας να λάβει πιστοποιητικό θανάτου της αδελφής του, προχώρησε σε μια ακραία ενέργεια. Ξέθαψε τα λείψανά της και τα μετέφερε σε υποκατάστημα τράπεζας, προκειμένου να αποδείξει ότι η γυναίκα είχε όντως πεθάνει, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας Overseas Bank.

Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, επισκέφθηκε την τράπεζα τη Δευτέρα, ζητώντας να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της νεκρής αδελφής του. Το ποσό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ανερχόταν σε 20.000 ρουπίες (περίπου 180 ευρώ).

Ωστόσο, οι υπάλληλοι τον ενημέρωσαν ότι η ανάληψη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί «από τρίτο πρόσωπο, χωρίς επαρκείς αποδείξεις». Η απάντηση αυτή φαίνεται πως εξόργισε τον άνδρα, καθώς του αρνήθηκαν τα χρήματα με το πρόσχημα ότι δεν διέθετε πιστοποιητικό θανάτου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Μούντα επέστρεψε στο υποκατάστημα κρατώντας μαζί του τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Πλάνα που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα τον δείχνουν να μεταφέρει στον ώμο του ένα αντικείμενο που μοιάζει με πτώμα, τυλιγμένο εν μέρει σε πλαστικό σάκο.

Η τράπεζα ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε αλγεινή κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής», αποδίδοντας το περιστατικό στην «έλλειψη ενσυναίσθησης» και στην άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις τυπικές διαδικασίες. Όπως σημείωσε, «το αίτημά του θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, μόλις προσκομίσει το πιστοποιητικό θανάτου».

Στην Ινδία, οι δηλώσεις γέννησης και θανάτου είναι υποχρεωτικές, ωστόσο η έκδοση των σχετικών εγγράφων παραμένει δύσκολη σε πολλές αγροτικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, αρκετές οικογένειες στερούνται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε περιπτώσεις όπως αυτή.