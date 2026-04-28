Τα ποσοστά στήριξης προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τωρινής θητείας του, καθώς οι Αμερικανοί εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του κόστους ζωής και τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τετραήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ότι μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έναντι 36% στην προηγούμενη μέτρηση των Reuters/Ipsos (15-20 Απριλίου). Η πλειονότητα των απαντήσεων συγκεντρώθηκε πριν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ασκήσει δίωξη στον κατηγορούμενο δράστη για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει πτωτική πορεία από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025, όταν το 47% των Αμερικανών δήλωνε ότι ενέκρινε την απόδοσή του. Έκτοτε, οι θετικές γνώμες μειώθηκαν αισθητά, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 22% των ερωτηθέντων εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το κόστος ζωής, ποσοστό μειωμένο από το 25% της προηγούμενης μέτρησης. Η αύξηση στις τιμές της βενζίνης επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά και εντείνει τις ανησυχίες στους Ρεπουμπλικανούς ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παρότι το 78% των Ρεπουμπλικανών εξακολουθεί να στηρίζει τον Τραμπ, το 41% του κόμματος δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τη διαχείρισή του στο θέμα του κόστους διαβίωσης, όπως καταγράφει η έρευνα των Reuters/Ipsos.

Οι ανεξάρτητοι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, εμφανίζονται να προτιμούν τους Δημοκρατικούς με διαφορά 14 μονάδων – 34% έναντι 20% – ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνει αναποφάσιστος.

Όσον αφορά τον αμερικανικό πόλεμο με το Ιράν, μόλις το 34% των πολιτών δηλώνει ότι τον εγκρίνει, έναντι 36% στα μέσα Απριλίου και 38% στα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας δημοσκόπησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και διαδικτυακά, συγκεντρώνοντας απαντήσεις από 1.269 Αμερικανούς ενήλικες, εκ των οποίων 1.014 ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Το περιθώριο σφάλματος υπολογίζεται στο 3%.