Η ίσως μεγαλύτερη what if στιγμή των Play-Offs συνέβη στο Ολυμπιακός-Μονακό στο ΣΕΦ.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σηκώθηκε για να κερδίσει τρεις βολές από την δικιά του… ρακέτα. Σούταρε και η μπάλα μπήκε μέσα, χωρίς καν να αγγίξει την στεφάνη! Όμως… οι δαιτητές έκριναν ότι η επαφή ήταν χαμηλά και αντί για and-one, ο Ελληνο-αμερικανός γκαρντ εκτέλεσε τρεις βολές!