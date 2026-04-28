Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 89-78 της Ζαλγκίρις στην «Ulker Spor Arena» για τον πρώτο αγώνα των Play-Offs.

Οι Tούρκοι είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασαν τη διαφορά μέχρι και τους 18 πόντους. Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να γίνουν ανταγωνιστικοί, μειώνοντας στους 7, αλλά η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε την απάντηση και έφτασε στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο τρομερός Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, ευστοχώντας σε 6 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Χόρτον Τάκερ με 15.

Για τη Ζαλγκίρις πάλεψαν αλλά δεν έφταναν οι Ράιτ και ο συγκινητικός Γουίλιαμς Γκος, που πέτυχε 24 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο η Φενέρμπαχτσε έκανε το 1-0 και οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα της Πέμπτης (30/3).

Ο αγώνας

Η Ζαλγκίρις μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι στην «Ulker Arena», επιδιώκοντας υψηλό ρυθμό και καταφέρνοντας να προηγηθεί έως και με έξι πόντους (4-10) στα πρώτα λεπτά, χάρη στην καλή συνεργασία των Ουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο. Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε, κάλυψε τη διαφορά και πέρασε μπροστά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +2 (22-20).

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και κυριάρχησαν πλήρως. Με εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια, κυρίως μέσω των Μπιμπέροβιτς και Χόρτον-Τάκερ, επέβαλαν τον ρυθμό τους, την ώρα που η Ζαλγκίρις δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Το επιμέρους 25-9 αποτύπωσε την εικόνα, με τη Φενέρ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 47-29.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Λιθουανοί αντέδρασαν δυναμικά και με σερί 12-0 πλησίασαν στους έξι πόντους (51-45), με τον Μόουζες Ράιτ να ξεχωρίζει. Παρά την προσπάθεια, η Φενέρ ξέφυγε ξανά μέχρι το +13 (64-51), όμως η Ζαλγκίρις μείωσε εκ νέου, φτάνοντας στο 65-57.

Στην τελευταία περίοδο, η Ζαλγκίρις προσπάθησε να συνεχίσει την αντεπίθεσή της, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο. Η Φενέρμπαχτσε διατήρησε τον έλεγχο, έπαιξε αποτελεσματική άμυνα και «σφράγισε» τη νίκη με τελικό σκορ 89-78.