Σε ένα ματς διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-4 της Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο σκέλος της ημιτελικής φάσης του UEFA Champions League και θα πάει στην Γερμανία με προβάδισμα ενός γκολ.

Συνολικά στον αγώνα σημειώθηκαν 9 γκολ, σε έναν άκρως απολαυστικό αγώνα, που το ένα ημίχρονο δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από το άλλο.

Σκόρερ για τους Γάλλους ήταν οι Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ (από δύο γκολ) και ο Ζοάο Νέβες, ενώ για τους Βαυαρούς σκόραραν οι Κέιν, Ολίσε, Ουπαμεκανό και Ντίας.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γκολ από την πρώτη ουσιαστικά φάση, καθώς η Μπάγερν ανέπτυξε εξαιρετικά την επίθεσή της, ο Λουίς Ντίαζ κέρδισε πέναλτι και ο Κέιν από την άσπρη βούλα έκανε το 0-1.

Οι «Βαυαροί» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και λίγο αργότερα απείλησαν ξανά, όμως ο Σαφόνοβ σταμάτησε τον Ολίσε σε τετ α τετ. Η Παρί απάντησε με μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ντεμπελέ, πριν φέρει τα πάνω κάτω μέσα σε λίγα λεπτά. Αρχικά, ο Κβαρατσκέλια με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια ισοφάρισε σε 1-1 και στη συνέχεια ο Νέβες με κεφαλιά από κόρνερ έκανε το 2-1.

Η Μπάγερν αντέδρασε άμεσα, με τον Ολίσε να ισοφαρίζει σε 2-2 με εξαιρετικό τελείωμα, όμως λίγο πριν την ανάπαυλα η Παρί κέρδισε νέο πέναλτι και ο Ντεμπελέ διαμόρφωσε το 3-2 του ημιχρόνου.

Δεύτερο ημίχρονο:

Η επανάληψη εξελίχθηκε σε επιθετικό… ροντέο, με την Παρί να μπαίνει πιο δυνατά και να αυξάνει γρήγορα τη διαφορά.

Ο Κβαρατσκέλια εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική δημιουργία του Χακίμι και έκανε το 4-2, ενώ λίγο αργότερα ο Ντεμπελέ με όμορφο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-2.

Η Μπάγερν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε με κεφαλιά του Ουπαμεκανό μετά από εκτέλεση φάουλ, ενώ στη συνέχεια ο Λουίς Ντίαζ με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια έφερε το ματς στο 5-4.

Τα τελευταία λεπτά είχαν ακόμη ευκαιρίες εκατέρωθεν, με σημαντικότερη εκείνη που κατέληξε στο δοκάρι, όμως το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με την Παρί να κρατά μια θεαματική νίκη.

