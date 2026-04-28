Το πρώτο ημίχρονο στο Παρίσι ήταν άκρως απολαυστικό με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου να ανταλλάσουν… γκολ. Συνολικά σημειώθηκαν 5, με τους Γάλλους να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 3-2 στην λήξη ημιχρόνου.

Το πρώτο γκολ ήρθε όταν ο Ντίας κέρδισε πέναλτι από προβολή του Πάτσο στην μεγάλη περιοχή και ο Κέιν πήρε πάνω του την εκτέλεση για το 0-1 των Βαυαρών.

Όμως σχεδόν αμέσως, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια έβαλε ένα τρομερό γκολ με απίστευτη ατομική ενέργεια, μόλις λίγα λεπτά αργότερα.

Οι Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή με κεφαλιά του… Ζοάο Νέβες, ενός εκ των κοντύτερων παικτών του γηπέδου!

Η Μπάγερν όμως δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε το ματς-ροντέο, με τον Ολίσε να μιμείται τον Γεωργιανό και με τρομερή ατομική ενέργεια να φέρνει και πάλι στα ίσα τον αγώνα.

Η τελευταία λέξη όμως δεν ήταν αυτή, καθώς στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ντεμπελέ κέρδισε χέρι και πέναλτι από τον Ντέιβις, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ξαναδίνει το προβάδισμα στην Παρί!