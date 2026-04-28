«Θρίλερ» κατάφερε να κάνει δικό του αγώνα ο Παναθηναϊκός ενάντια στην Βαλένθια, όμως μια κρίσιμη βολή του Κέντρικ Ναν στο τέλος κατάφερε και του έδωσε την νίκη με μόλις έναν πόντο, καθώς το παιχνίδι έληξε 68-67.

O Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης καθώς είχε 21 πόντους, ενώ για τις Νυχτερίδες ο Μοντέρο έκανε μια γεμάτη εμφάνιση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με αυτή την νίκη το Τριφύλλι «έσπασε» το πλεονέκτημα έδρας των Ισπανών και έχει το πάνω χέρι στην σειρά.

Ο αγώνας

Πρώτο δεκάλεπτο:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με εντυπωσιακή ένταση στη «Roig Arena», επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του κυρίως μέσα από την άμυνα. Η πίεση στην περιφέρεια, οι γρήγορες περιστροφές και η συγκέντρωση στις βοήθειες κράτησαν τη Βαλένθια χαμηλά, βγάζοντάς τη εκτός ρυθμού. Στην επίθεση, ο Ναν ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα λεπτά, οδηγώντας το «τριφύλλι» σε διψήφια διαφορά (5-15 στο 4’). Παρά τις χαμένες προσπάθειες στη συνέχεια, οι «πράσινοι» έλεγξαν τα ριμπάουντ και δεν επέτρεψαν αντίδραση. Ο Μοντέρο έδωσε κάποιες λύσεις για τους γηπεδούχους, όμως Ναν και Χουάντσο διατήρησαν το προβάδισμα, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 15-23.

Δεύτερο δεκάλεπτο:

Η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά στη δεύτερη περίοδο, με τη Βαλένθια να προσπαθεί να μειώσει κυρίως μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός είχε λύσεις, με τον Γκριγκόνις να προσφέρει σημαντικούς πόντους και ενέργεια και τον Χουάντσο να διατηρεί τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν προσωρινά στους πέντε (27-32), όμως οι «πράσινοι» απάντησαν και επανέφεραν το +10 (29-39). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια να μειώνει στο 32-39.

Τρίτο δεκάλεπτο:

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Βαλένθια αύξησε την πίεση σε όλο το γήπεδο, όμως ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και βρήκε ξανά διψήφια διαφορά (32-42). Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν κυρίως με ατομικές προσπάθειες, μειώνοντας τη διαφορά, όμως οι «πράσινοι» είχαν απαντήσεις. Με τρίποντο του Ναν και συνεργασίες που κατέληξαν σε εύκολα καλάθια, ανέβασαν ξανά τη διαφορά (41-50). Παρ’ όλα αυτά, ένα σύντομο διάστημα χαλάρωσης έδωσε τη δυνατότητα στη Βαλένθια να πλησιάσει (47-50), πριν ο Παναθηναϊκός κλείσει την περίοδο μπροστά με 49-54.

Τέταρτο δεκάλεπτο:

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά δυνατά και με όπλο την άμυνα και τον Λεσόρ κοντά στο καλάθι πήρε διαφορά οκτώ πόντων (61-53). Η Βαλένθια, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα και με σωστές επιλογές στην επίθεση έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (63-63) λίγο πριν το φινάλε. Το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, με κάθε κατοχή να έχει τεράστια σημασία. Ο Σορτς έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (63-65), ενώ με ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών έκανε το 63-67. Οι γηπεδούχοι απάντησαν και ισοφάρισαν (65-65), πριν ο Ναν κερδίσει φάουλ και δώσει εκ νέου το προβάδισμα με 1/2 βολές. Με 2,1 δευτερόλεπτα να απομένουν, η Βαλένθια είχε την τελευταία επίθεση, με το παιχνίδι να κρίνεται στις λεπτομέρειες.