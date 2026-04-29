Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Βαλένθια με 68-67 εκτός έδρας, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε την εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι το «κλειδί» της νίκης ήταν η αμυντική λειτουργία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την απόδοση της ομάδας του:

«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της Baλένθια. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές.

Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final Four. Πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς».

Για την επόμενη αναμέτρηση:

«Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο».