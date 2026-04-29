Για τη θύελλα που ξεσήκωσε η επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το «επιτελικό κράτος» αλλά και τις αντιδράσεις σύσσωμης της Αντιπολίτευσης στους χειρισμούς της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών, μίλησε στην εκπομπή ONE Talk με τον Τάκη Χατζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας το βράδυ της Τρίτης στις ερωτήσεις του ίδιου όσο και του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, Διονύση Νασόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποβάθμισε το θέμα της επιστολής των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις επιδόσεις του επιτελικού κράτους ενώ παράλληλα υπεραμύνθηκε του τρόπου με τον οποίο λειτούργησε η ηγεσία του Αρείου Πάγου, στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η Νέα Δημοκρατία μόνο να κερδίσει έχει από την κριτική «όταν ασκείται με αυτόν τον ευπρόσωπο και ευγενικό τρόπο» και υπογράμμισε πως ειδικά σε περιόδους κρίσεων, το επιτελικό κράτος είχε ουσιαστική συμβολή.

Ο Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η επίμαχη επιστολή αποτελεί προπομπό δυναμικών εξελίξεων στο εσωτερικό της ΚΟ και της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα τρία χρόνια που ίδιος ασκεί τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν έχουν αριθμό οι φορές που έχει προεξοφληθεί η πτώση της κυβέρνησης από αντίστοιχες κινήσεις ή συνθήκες.

«Δηλαδή, πριν από μια βδομάδα θα μας έριχνε η Αντιπολίτευση δήθεν στην προ ημερησίας συζήτηση. Όταν έκαναν μια ερώτηση κάποιοι άλλοι βουλευτές για την φαρμακευτική δαπάνη, η αρχή μιας νέας ανταρσίας τελικά κατέληξε σε νομοθέτηση και δικαιώθηκαν αυτοί οι βουλευτές. Πόσες φορές έχουμε δει ότι δεν θα ψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας οι βουλευτές την προηγούμενη βδομάδα και θα ρίξουν τον Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Νικητιάδη, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης για έλεγχο της Δικαιοσύνη. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη δήλωση «επικίνδυνη, αστήρικτη και προσβλητική», ιδίως για τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «με το ΠΑΣΟΚ μας χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση», κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «επί των ημερών του Νίκου Ανδρουλάκη αποφάσισε να αλλάξει γήπεδο», προσθέτοντας πως «δεν είναι φυσιολογικό να επιτίθεται στη Δικαιοσύνη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι στην Ελλάδα υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «οι αποφάσεις της δεν λαμβάνονται με televoting».