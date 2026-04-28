Ο υπουργός Επικρατείας υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους που εφαρμόζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις παρατηρήσεις πέντε βουλευτών του κόμματος. Τόνισε ότι «μέλημά μας είναι να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου. Οι πολιτικές μας να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Το επιτελικό κράτος είναι βασικό εργαλείο για πιο γρήγορες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που μειώνουν τις ανισότητες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Στη συνέχεια, ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι «το επιτελικό κράτος υπηρετεί ακριβώς αυτό. Δεν υποσχόμαστε τον ουρανό με τα άστρα. Ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ρεαλιστής, των συνθέσεων, προσπαθεί να πάει τη χώρα μπροστά». Όπως είπε, το επιτελικό κράτος αποτελεί «τον θεματοφύλακα, την προσπάθεια που κάνουμε, τη μεθοδολογία που έχουμε για να είμαστε συνεπείς».

Ο υπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι η τήρηση των δεσμεύσεων και η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες. «Όταν μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεσμευθήκαμε, να εξηγούμε γιατί και να διορθώνουμε τα λάθη μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως το επιτελικό κράτος είναι ένα συνεργατικό κράτος, που λειτουργεί ως ομάδα και όχι σε απομονωμένα «φέουδα».

Κλείνοντας, ο Άκης Σκέρτσος έστειλε μήνυμα ενότητας, σημειώνοντας ότι «αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλος μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φθηνή αντιπολίτευση. Και δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Ο εχθρός μας δεν είναι μέσα, είναι έξω – είναι τα προβλήματα, και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις».

Σειρά αντιδράσεων

Σειρά αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ μέσω των «ΝΕΩΝ» για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. «Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία» τονίζει το ΠΑΣΟΚ ενώ η Νέα Αριστερά επισημαίνει: «Η σημερινή παρέμβαση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Εφημερίδα “Τα Νέα”, καταδεικνύει αυτό που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία: Το γεγονός οτι αρχιερέας της διαπλοκής, της διαφθοράς και της καχεκτικής δημοκρατίας είναι ο αρχιτέκτονας του επιτελικός κράτους, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός».

Ακολουθεί η επιστολή την οποία υπογράφουν οι: Αθανάσιος Ζεμπίλης (βουλευτής Εύβοιας), Ανδρέας Κατσανιώτης (βουλευτής Αχαΐας), Ξενοφών Μπαραλιάκος (βουλευτής Πιερίας), Γιάννης Οικονόμου (βουλευτής Φθιώτιδας), Ιωάννης Παππάς (βουλευτής Δωδεκανήσων).

Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που θα φέρει τα κέντρα λήψης αποφάσεων πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών

Η αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών και τα αλλεπάλληλα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι, μεταξύ άλλων, μία υπενθύμιση.

Υπενθύμιση αναδρομής στο πρώτο νομοθέτημα της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που καθιέρωσε ένα συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης. Το επιτελικό κράτος, το οποίο λοιδορήθηκε, αποτέλεσε πολιτικό επιχείρημα άσκησης κριτικής, αλλά λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί. Εκείνο που καλούμαστε να αναλογιστούμε είναι αν μπορούμε να βελτιώσουμε το επιτελικό κράτος και να ενισχύσουμε την αρχιτεκτονική ενός μοντέρνου και λειτουργικού κράτους, που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του σήμερα. Να αναστοχαστούμε το επιτελικό κράτος και τον τρόπο λειτουργίας του, ιδίως με την πάροδο των περίπου επτά ετών, ως προτύπου διαχείρισης της εξουσίας στη χώρα.

Ενα βασικό συμπέρασμα είναι ότι ενώ το επιτελικό κράτος είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες μεγάλων κρίσεων, δεν αποδεικνύεται το ίδιο αποτελεσματικό σε περιόδους ομαλότητας. Επίσης, γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας, που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως διαμορφώθηκε μεταπολιτευτικά, με βάση κυρίως τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας.

Ο Νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» αποτέλεσε μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση συντονισμού, ταχύτητας και λογοδοσίας. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο ότι στην πορεία προκάλεσε υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες. Μετέφερε όλο και περισσότερη βαρύτητα στο κέντρο, ενίσχυσε τον στενό πυρήνα γύρω από την κορυφή της Κυβέρνησης και περιόρισε την αυτοτέλεια των υπουργείων και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε σύγκριση με το μέτρο των θεσμικών τους καθηκόντων.