Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε ισραηλινές εταιρείες, έπειτα από καταγγελίες της Ουκρανίας ότι φορτία σιτηρών από κατεχόμενες περιοχές της χώρας κατέληξαν στο Λιμάνι της Χάιφα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι εκμεταλλεύεται τα αγροτικά προϊόντα των κατεχόμενων εδαφών για να χρηματοδοτεί την πολεμική της μηχανή, ζητώντας την τιμωρία όσων εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές.

Σύμφωνα με το Κίεβο, δύο πλοία με σιτηρά που προέρχονται από περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο έφτασαν πρόσφατα στο Ισραήλ, προκαλώντας έντονη διπλωματική αντίδραση. Η ουκρανική κυβέρνηση κάνει λόγο για παράνομο εμπόριο, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τις προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσία.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες, ζητώντας αποδείξεις και υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση των φορτίων. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διπλωματικών διαύλων και όχι μέσω δημόσιων καταγγελιών.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η λεγόμενη «σκιώδης» ναυτιλία της Ρωσίας επιχειρεί να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, μεταφέροντας πρώτες ύλες μέσω τρίτων χωρών. Για την ΕΕ, τέτοιες πρακτικές δεν αποτελούν μόνο παραβίαση των κυρώσεων, αλλά και έμμεση ενίσχυση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

Οι σχέσεις Ουκρανίας–Ισραήλ δοκιμάζονται εδώ και καιρό, καθώς το Τελ Αβίβ διατηρεί στάση ισορροπίας απέναντι στη σύγκρουση, αποφεύγοντας να ταχθεί πλήρως με τη Δύση. Η νέα αυτή κρίση έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει ευρύτερη διεθνή στήριξη.

Το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει τελικά σε κυρώσεις παραμένει ανοιχτό, ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: η παραβίαση των περιορισμών στο εμπόριο με τη Ρωσία, ακόμη και μέσω έμμεσων διαδρομών, δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες.