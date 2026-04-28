Ο Ίλον Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν βρέθηκαν αντιμέτωποι στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, όπου ξεκίνησε η δίκη για τη διαμάχη γύρω από την OpenAI. Ο επικεφαλής της SpaceX ισχυρίζεται ότι δικαιούται αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας τον επικεφαλής της OpenAI πως μετέτρεψε τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε κερδοσκοπικό οργανισμό, αλλοιώνοντας τον αρχικό της σκοπό.

Με την έναρξη της διαδικασίας, η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς επέπληξε τους δύο επιχειρηματίες για τις πρόσφατες ανταλλαγές ύβρεων στην πλατφόρμα Χ – το πρώην Twitter, που ανήκει πλέον στον Μασκ. Η ομοσπονδιακή δικαστής ζήτησε να σταματήσουν τα δημόσια σχόλια σχετικά με τη δίκη και έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του Μασκ για την εισαγωγική του αγόρευση.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ επειδή οι εναγόμενοι έκλεψαν έναν φιλανθρωπικό οργανισμό και σας ζητάμε να τους κρίνετε ένοχους», δήλωσε ο Στίβεν Μόλο, προσθέτοντας πως ο Μασκ «είναι θρύλος, είτε σας αρέσει, είτε όχι». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόδωσαν τόσο τον Μασκ όσο και το κοινό, μετατρέποντας την εταιρεία από μη κερδοσκοπική σε κερδοσκοπικό κολοσσό.

Οι δικηγόροι της OpenAI και της Microsoft αναμένεται να τοποθετηθούν αργότερα στη διαδικασία. Ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις δύο εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό τμήμα της OpenAI. Παράλληλα, επιδιώκει την επιστροφή της εταιρείας στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της και την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τη διοίκηση.

Η ίδρυση της OpenAI και οι κατηγορίες περί προδοσίας

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 από τους Μασκ και Άλτμαν, με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας και την αποτροπή ανταγωνιστών, όπως η Google. Ο Μόλο τόνισε ότι «ο Ίλον ανησυχούσε» για τους κινδύνους της ΤΝ και συνεργάστηκε με τον Άλτμαν ώστε να αναπτυχθεί με ασφάλεια η τεχνολογία, μετά από συνάντηση που είχε το 2015 με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

«Δεν ήταν ένα όχημα πλουτισμού», υποστήριξε ο δικηγόρος, εξηγώντας ότι ο Μασκ στρατολόγησε κορυφαίους επιστήμονες, όπως τον Ίλια Σουτσκέβερ, και αξιοποίησε τις επαφές του για συνεργασία με τη Microsoft. «Χωρίς τον Ίλον Μασκ δεν θα υπήρχε OpenAI», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδρυτής των Tesla και SpaceX δήλωσε ότι επένδυσε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την αρχική της αποστολή. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2019 η εταιρεία δημιούργησε εμπορική θυγατρική, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο.

Η απάντηση της OpenAI και της Microsoft

Η OpenAI υποστηρίζει ότι ο Μασκ γνώριζε και ενέκρινε τη μετατροπή της εταιρείας, ενώ προσέφυγε στη δικαιοσύνη μόνο όταν δεν του δόθηκε η θέση του προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Μασκ ίδρυσε δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για να περιορίσει την ανάπτυξή της.

Ο Μόλο ανέφερε ότι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει κερδοσκοπική θυγατρική, αρκεί να διατηρείται ο ίδιος σκοπός, συγκρίνοντας την περίπτωση με «ένα μουσείο που λειτουργεί κατάστημα δώρων». «Το κατάστημα δεν μπορεί να λεηλατήσει το μουσείο και να πουλήσει τους πίνακες του Πικάσο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν, μεταξύ άλλων, ο Μασκ, ο Άλτμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα. Η OpenAI υποστηρίζει ότι ο Μασκ κινείται από ζήλια, καθώς η εταιρεία, που ξεκίνησε ως μικρό ερευνητικό εργαστήριο, έχει πλέον αξία άνω των 850 δισ. δολαρίων. Επίσης, τονίζει πως ο Μασκ γνώριζε ήδη από το 2017 ότι η εμπορική στροφή ήταν αναπόφευκτη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ΤΝ.

Οι δικηγόροι της Microsoft θεωρούν ότι ο Μασκ «έχει λερωμένα τα χέρια του», καθώς ο ίδιος είχε προτείνει τη μετατροπή της OpenAI σε «εταιρεία κοινής ωφέλειας» και είχε επιχειρήσει να τη συνδέσει με την Tesla.

Η επόμενη φάση της δίκης

Ο ρόλος των ενόρκων είναι συμβουλευτικός, ενώ η τελική απόφαση ανήκει στη δικαστή Ρότζερς. Η δεύτερη φάση της δίκης αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου. Εάν αποφασιστεί ότι η OpenAI πρέπει να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, αυτό θα μπορούσε να μπλοκάρει την είσοδό της στο Χρηματιστήριο.