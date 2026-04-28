Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Φρίντριχ Μερτς, με αφορμή δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου για το Ιράν και τα πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε μέσω ανάρτησης στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο Μερτς «δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει».

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Βερολίνου απέναντι στην Τεχεράνη.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς στο Bloomberg, όπου ο Γερμανός καγκελάριος είχε επικρίνει έντονα τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Μερτς είχε δηλώσει ότι το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε «αδιέξοδη» τη στρατηγική Τραμπ απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

Trump attacks Merz: The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other… pic.twitter.com/orQk3EsSyO — Clash Report (@clashreport) April 28, 2026

Η πλήρης ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος.

Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

