Σε 111 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο επιπλέον δανεισμός της Γερμανίας για το επόμενο έτος, ενώ οι συνολικές δημόσιες δαπάνες αναμένεται να αγγίξουν τα 543 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει σειρά περικοπών, αλλά και την εισαγωγή νέων φόρων σε ζάχαρη και πλαστικό, καθώς και αυξήσεις στη φορολόγηση καπνού, αλκοόλ και κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ αναπολεί τις αρχές του έτους, όταν οι δείκτες της γερμανικής οικονομίας εμφάνιζαν μικρή αλλά σταθερή άνοδο, μετά από χρόνια στασιμότητας. Ωστόσο, η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν προκάλεσε νέα αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη μείωση των προβλέψεων για ανάπτυξη στο μισό.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει για το 2027 δαπάνες ύψους 543 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον των 86 δισεκατομμυρίων που προέρχονται από ειδικά ταμεία για την άμυνα και τις υποδομές. Για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων προβλέπονται φέτος πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, 125 δισεκατομμύρια το 2027 και 167 δισεκατομμύρια το 2028. Παράλληλα, για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών θα επενδυθούν το προσεχές έτος 118 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών, η ομοσπονδία θα αναλάβει νέο χρέος ύψους σχεδόν 111 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 13% περισσότερο σε σχέση με το 2025. Οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν ήδη συμφωνήσει κατ’ αρχήν σε συγκεκριμένες περικοπές και τομείς εξοικονόμησης, αν και το πακέτο που αφορά την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις συντάξεις παραμένει το πιο αμφιλεγόμενο.

Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ προτείνει την επιβολή φόρου στη ζάχαρη και στο πλαστικό, αλλαγές στη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και αυξήσεις στους φόρους καπνού και αλκοόλ. Ωστόσο, η αποδοχή των μέτρων από τους εταίρους του στη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) δεν θεωρείται δεδομένη. Στο πρόσφατο συνέδριο του CDU, για παράδειγμα, ο φόρος στη ζάχαρη απορρίφθηκε με το επιχείρημα ότι θα επιβάρυνε υπερβολικά τους πολίτες και θα τους υποτιμούσε.

Παρά τις αντιδράσεις, ο υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι μπορεί να πείσει τους εταίρους του, υπογραμμίζοντας πως οι πόροι που θα εξοικονομηθούν θα ενισχύσουν το σύστημα Υγείας, έναν τομέα ιδιαίτερα κρίσιμο για τους Σοσιαλδημοκράτες.