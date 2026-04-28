Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος εμφανίστηκε σχετικά αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, παρότι το τελευταίο διάστημα είχε ήδη ενεργό ρόλο στο περιβάλλον του συλλόγου ως άνθρωπος εμπιστοσύνης του Ιβάν Σαββίδη.

Μέχρι πρότινος λειτουργούσε άτυπα, τόσο σε ζητήματα της ΠΑΕ όσο και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς επίσημο τίτλο. Όλα, ωστόσο, άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες την Τρίτη, όταν η ΠΑΕ τον ανακοίνωσε ως σύμβουλο επικοινωνίας του μεγαλομετόχου, με τον ίδιο να ακολουθεί με συνέντευξη Τύπου, στην οποία επιχείρησε να αποτυπώσει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων.

Από τις τοποθετήσεις του προέκυψαν αρκετές εξαγγελίες και δεσμεύσεις για το μέλλον, με έντονη τη χρήση του «θα», γεγονός που μεταφέρει επιπλέον πίεση στον Ιβάν Σαββίδη, καθώς δημιουργείται μια δημόσια προσδοκία υλοποίησης όσων ειπώθηκαν.

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Τούμπα, κατέστη σαφές πως οι διεργασίες συνεχίζονται, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή απτό βήμα προόδου σε σχέση με προηγούμενες ενημερώσεις, διατηρώντας το έργο σε επίπεδο σχεδιασμού.

Σχετικά με το προπονητικό κέντρο, υπήρξε παραδοχή για μια μικρή χρονική καθυστέρηση, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα, παραμένει εντός των πλαισίων του αρχικού σχεδιασμού. Παράλληλα, προαναγγέλθηκαν αλλαγές στη στελέχωση της ΠΑΕ, χωρίς όμως να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Το ενδεχόμενο πρόσληψης τεχνικού διευθυντή, ανακατατάξεων σε κομβικά πόστα ή ακόμη και αποχωρήσεων προσώπων που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό παραμένει ανοιχτό, με τις οριστικές αποφάσεις να μετατίθενται για το άμεσο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, ο Ιβάν Σαββίδης επιχειρεί να επηρεάσει και το αγωνιστικό κομμάτι, έχοντας επαφές με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια της κάμψης και να δοθούν λύσεις.

Το εγχείρημα μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς ο ΠΑΟΚ διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του, με την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα να τον έχουν φέρει σε πίεση. Με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν στα play-off, η ομάδα καλείται να αντιδράσει άμεσα, την ώρα που εκτός γηπέδου αυξάνονται οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες για άμεση αναστροφή της κατάστασης.