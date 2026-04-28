Η επανατοποθέτηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας, όπως αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του πρεσβευτή Τομ Μπάρακ στο φόρουμ της Αττάλειας, αντανακλά μια βαθύτερη επιδίωξη στρατηγικής εξισορρόπησης σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η αναφορά στην πιθανή επίλυση του ζητήματος των S-400 και στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αποδίδει προτεραιότητα στη διατήρηση της Αγκυρας εντός του δυτικού πλαισίου ασφάλειας, ακόμη και υπό συνθήκες θεσμικής και πολιτικής τριβής.

Η σημασία αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά εδράζεται στη γεωγραφική θέση της Τουρκίας, στη στρατιωτική της ισχύ και στην ικανότητά της να λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός κόμβος μεταξύ Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Μέσης Ανατολής. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται διαχρονικά από αναλύσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), οι οποίες υπογραμμίζουν ότι οι υποδομές και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας εξυπηρετούν ζωτικά συμφέροντα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η φαινομενική αμφισημία της αμερικανικής στάσης δεν συνιστά ασυνέπεια, αλλά συνειδητή στρατηγική διαχείρισης της απόκλισης, μέσω της οποίας επιχειρείται η συγκράτηση της τουρκικής αυτονόμησης χωρίς να διαρραγεί το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας. Η Αγκυρα, από την πλευρά της, αξιοποιεί τη δομική αυτή σημασία προκειμένου να διατηρεί περιθώρια στρατηγικής ευελιξίας, υιοθετώντας πρακτικές επιλεκτικής ευθυγράμμισης.

Στο ίδιο φόρουμ, οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσδίδουν κρίσιμη συμπληρωματική διάσταση στην κατανόηση της τουρκικής στρατηγικής. Ο τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε θετικός σε συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, επιμένοντας ταυτόχρονα ότι η Τουρκία απορρίπτει πολιτικές που την αποκλείουν, καθώς και τους Τουρκοκυπρίους, από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τοποθέτηση αυτή συνιστά έκφραση στρατηγικής διπλής πλαισίωσης. Από τη μία πλευρά, ενεργοποιείται η ρητορική της περικύκλωσης, παρουσιάζοντας τις περιφερειακές συνεργασίες ως απειλή. Από την άλλη, προβάλλεται η εικόνα μιας δύναμης που επιδιώκει συμμετοχή σε μια υποτιθέμενα συμπεριληπτική περιφερειακή τάξη, μετατοπίζοντας το βάρος της έντασης στους άλλους δρώντες.

Για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, η δυναμική αυτή συγκροτεί ένα σύνθετο στρατηγικό περιβάλλον. Η ενδεχόμενη ενίσχυση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων αυξάνει τη διαπραγματευτική ισχύ της Αγκυρας και επηρεάζει τους συσχετισμούς ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η αμερικανική πολιτική διατηρεί πολυεπίπεδο χαρακτήρα, ενισχύοντας την Ελλάδα ως αξιόπιστο κόμβο στρατιωτικής παρουσίας και επιμελητείας. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει τη διάκριση μεταξύ γεωστρατηγικής αναγκαιότητας και επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

Καταληκτικά, το διακύβευμα υπερβαίνει την απλή κατανομή υλικής ισχύος και αφορά τον καθορισμό της περιφερειακής κανονικότητας. Σε ένα περιβάλλον όπου ισχύς και νομιμότητα συνδιαμορφώνονται, η ικανότητα οικοδόμησης συνεκτικού στρατηγικού αφηγήματος καθίσταται κρίσιμη για την ενίσχυση της θέσης Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση των αναθεωρητικών αξιώσεων της Τουρκίας.

Ο Διονύσης Τσιριγώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς