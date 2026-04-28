«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους – έχουμε λύσει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εκκρεμούν αποφάσεις για σημαντικές μεταρρυθμίσεις, καθώς η συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες, όπως είπε, «δεν είναι πάντα εύκολη».

«Είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι καταφέραμε πολύ γρήγορα να φέρουμε αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Έχουν τόσο ξεκάθαρα μειωθεί ώστε τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει μεγάλο μέρος του προβλήματος», ανέφερε ο καγκελάριος μετά τη διήμερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου παρουσιάζει συνεχή πτώση μετά την κορύφωση του 2023. Το 2025 κατατέθηκαν 168.543 αιτήσεις, δηλαδή 51% λιγότερες σε σχέση με το 2024, ενώ από την αρχή του έτους έχουν υποβληθεί περίπου 33.000. Ενδεικτικά, το 2016 είχαν φτάσει τις 745.000.

Αντιδράσεις από αστυνομία και ειδικούς

Διαφορετική άποψη εξέφρασε το συνδικάτο της Αστυνομίας. Ο πρόεδρός του, Χάικο Τέγκατς, δήλωσε στην BILD ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχει λυθεί ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος», υποστηρίζοντας πως η μείωση της μετανάστευσης «δεν αποτελεί επιτυχία του καγκελάριου», αλλά αποτέλεσμα της δράσης του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ο κ. Τέγκατς κάλεσε την κυβέρνηση να επιβάλει «τον συνεπή επαναπατρισμό όσων το καθεστώς προστασίας έχει λήξει» και τόνισε ότι «όποιος καταχράται το δικαίωμά του στο άσυλο και διαπράττει εγκλήματα, θα πρέπει επίσης να εγκαταλείπει τη Γερμανία». Στο ίδιο πνεύμα, ο εκπρόσωπος των ομοσπονδιακών αστυνομικών στα σύνορα, Μανουέλ Όστερμαν, χαρακτήρισε τους συνοριακούς ελέγχους «κρίσιμη βάση» για τη βελτίωση της κατάστασης, επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή στην πολιτική μετανάστευσης».

Από την πλευρά της πανεπιστημιακής κοινότητας, ο Ντάνιελ Τιμ, καθηγητής δικαίου ασύλου στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, σχολίασε πως «σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει στο μηχανοστάσιο της πολιτικής ασύλου». Όπως είπε, οι νόμοι παραμένουν αυστηροί και πολύπλοκοι, οι διαδικασίες χρονοβόρες και οι απελάσεις αναποτελεσματικές.

Η στάση του κυβερνητικού συνασπισμού

Η BILD σημειώνει επίσης ότι οι απελάσεις προχωρούν με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ η μείωση των αιτήσεων ασύλου συνδέεται εν μέρει με το τέλος του πολέμου στη Συρία.

Αναφερόμενος στο έργο του κυβερνητικού συνασπισμού, ο καγκελάριος Μερτς υποστήριξε πως «έχουμε πετύχει πολλά σε έναν χρόνο», παραδέχθηκε όμως ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί που πρέπει και θέλουμε να είμαστε». Απέδωσε κάποιες καθυστερήσεις στην κρίση της Μέσης Ανατολής και υπογράμμισε την ανάγκη νέων μεταρρυθμίσεων.

«Ψάχνω έναν τρόπο, μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες, να κάνουμε αυτή την επιτυχία δυνατή. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και το SPD θα πει το ίδιο για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος. Σύμφωνα με την BILD, οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων CDU/CSU και SPD σχεδιάζουν μια νέα ανεπίσημη συνάντηση «με λουκάνικο και μπίρα», προκειμένου να «σπάσει ο πάγος» στις μεταξύ τους σχέσεις.

«Να μιλάμε περισσότερο μεταξύ μας και λιγότερο ο ένας για τον άλλον», τόνισε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γενς Σπαν, περιγράφοντας το κλίμα συνεργασίας που επιδιώκει ο κυβερνητικός συνασπισμός.