H Ράπα Νούι, γνωστή και ως Νήσος του Πάσχα, βρίσκεται περίπου 2.360 μίλια από τις ακτές της Χιλής, η οποία την προσάρτησε το 1888, και συγκαταλέγεται στα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Οι αυτόχθονες κάτοικοί της, οι Ράπα Νούι, εγκαταστάθηκαν στο νησί μεταξύ 1150 και 1280 μ.Χ. και παρέμειναν απομονωμένοι έως την άφιξη του Ολλανδού θαλασσοπόρου Jacob Roggeveen το 1722.

Κατά την άφιξη των Ευρωπαίων, ήρθαν στο φως τα εμβληματικά αγάλματα moai που έχουν καταστήσει το νησί παγκοσμίως γνωστό, καθώς και το μυστηριώδες σύστημα γραφής Rongorongo, το οποίο βασίζεται σε εικονογραφικά σύμβολα (γλύφους) και παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστο.

Η γραφή αυτή περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1864, γεγονός που οδήγησε αρχαιολόγους και ιστορικούς να αναρωτηθούν: δημιούργησαν οι Ράπα Νούι το Rongorongo ανεξάρτητα ή επηρεάστηκαν από τους Ευρωπαίους;

Μια πρόσφατη μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το γλωσσολογικό μυστήριο. Σύμφωνα με ερευνητές, ένα από τα 27 ξύλινα αντικείμενα με επιγραφές Rongorongo, που εξετάστηκαν με ραδιοχρονολόγηση, χρονολογείται μεταξύ 1493 και 1509, δηλαδή πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων στο Νησί του Πάσχα. Το εύρημα ενισχύει την υπόθεση ότι οι Ράπα Νούι ενδέχεται να ανέπτυξαν ανεξάρτητα τη γραφή τους, κάτι που αποτελεί σπάνιο επίτευγμα στην ανθρώπινη ιστορία και συνήθως συνδέεται με πολιτισμούς ανεπτυγμένων κρατών.

Ένα ακόμη ισχυρό στοιχείο υπέρ της θεωρίας αυτής είναι ότι το Rongorongo λειτουργεί με τρόπο εντελώς διαφορετικό από τις ευρωπαϊκές γλώσσες, κάτι που υποδηλώνει απουσία εξωτερικής επιρροής.

Η επικεφαλής της έρευνας αρχαιολόγος και γλωσσολόγος Silvia Ferrara, από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ομάδας της στο περιοδικό Scientific Reports το 2024.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, «Το ζήτημα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς υποδηλώνει τη δυνατότητα μιας ανεξάρτητης επινόησης της γραφής, όπως συνέβη στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Κίνα και τη Μεσοαμερική. Αν το Rongorongo προϋπήρχε των εξωτερικών ταξιδιωτών, θα μπορούσε να αποτελεί την τελευταία ανεξάρτητη εφεύρεση γραφής στην ιστορία του ανθρώπου».Αν και μία από τις τέσσερις ξύλινες πινακίδες που εξετάστηκαν δείχνει προευρωπαϊκή προέλευση, η ανακάλυψη συνοδεύεται από επιφυλάξεις. Η ραδιοχρονολόγηση μπορεί να καθορίσει μόνο πότε κόπηκε το ξύλο και όχι πότε χαράχθηκαν οι επιγραφές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Ferrara, η χρήση πολύ παλαιού ξύλου θα ήταν απίθανη για τέτοιο σκοπό.

Επίσης, το δείγμα παραμένει περιορισμένο, καθώς οι υπόλοιπες πινακίδες που εξετάστηκαν φαίνεται να ανήκουν στη μεταευρωπαϊκή περίοδο. Για να υπάρξει πιο σαφής εικόνα, η Ferrara θα χρειαστεί να μελετήσει τις υπόλοιπες πινακίδες που έχουν σωθεί. Αυτές όμως είναι διασκορπισμένες σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο και δύσκολα προσβάσιμες.

Τέλος, προς το παρόν, η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποδοθεί στους αυτόχθονες κατοίκους της Ράπα Νούι η θέση που τους αξίζει στην ιστορική εξέλιξη της ανθρώπινης γραφής.