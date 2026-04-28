Σε σαφώς βελτιωμένη αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανάς Ζαρουρί, αυξάνοντας τις πιθανότητες συμμετοχής του στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Μαροκινός εξτρέμ συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Αντίθετα, εκτός δράσης θα παραμείνει ο Τιν Γεντβάι λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο. Ο Κάτρης συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται, ενώ τραυματίες παραμένουν και οι Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπενίτεθ έδωσε έμφαση στην τακτική κατά τη διάρκεια της προπόνησης και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής σε σχηματισμό με τετράδα στην άμυνα για το σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ.

