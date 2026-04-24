Σε διαδικασία αγωνιστικής επιστροφής έχει μπει ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν. Μετά το ειδικό πρόγραμμα που ακολούθησε το τελευταίο διάστημα, ο Αμερικανός στόπερ έκανε μέρος της προπόνησης και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, τότε θα προλάβει τα τελευταία παιχνίδια των πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ατομικό ακολούθησαν οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Oι υπόλοιποι παίκτες έκαναν προθέρμανση, ενώ το πρόγραμμα προπόνησης συνέχιστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τουρνουά τεσσάρων ομάδων.