Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έφθασε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στρατιωτικό άγημα πήρε μέρος στην υποδοχή, ενώ μετείχε και γαλλική αντιπροσωπεία προκειμένου να συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στο κέντρο της Αθήνας.

Η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν

</p><p>

Μακρόν στα «ΝΕΑ»: «Ο διάλογός μας με την Ελλάδα είναι στρατηγικός – Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα»

«Εχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας τομείς, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

Αν έπρεπε να αναφερθεί ένα παράδειγμα άψογης συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η γαλλοελληνική θα ήταν ιδανική. Ο γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron το γνωρίζει καλά. Η ιστορική του ομιλία στη Σορβόννη, το 2017, όπου υπερασπίστηκε μια κυρίαρχη, ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη, χαράσσοντας τη δική της θέση στην ιστορία των ευρωπαϊκών λόγων, ήταν αναμφίβολα εμπνευσμένη από την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Μιλώντας κάτω από την Πνύκα, είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, την οποία ήδη τότε θεωρούσε ότι απειλείται.

Με την Ελλάδα εγκαινίασε επίσης τις αμυντικές συμπράξεις. Διμερείς συμφωνίες που στη συνέχεια βρήκαν μιμητές. Εκείνη που υπογράφηκε το 2021 επέτρεψε στην Ελλάδα να υπολογίζει στην αταλάντευτη στήριξη της Γαλλίας, όταν η γειτονική Τουρκία επιχειρούσε επίδειξη ισχύος. Διότι η Γαλλία, ως μεγάλη στρατιωτική δύναμη που παράγει συστήματα αιχμής, διαθέτει αποτελεσματική αποτρεπτική ισχύ, η οποία απέδωσε καρπούς.

«Μια ιστορική στρατηγική συμμαχία»

Με τη σημερινή, αποκλειστική, παρέμβασή του στα «ΝΕΑ», ο γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής, την οποία χαρακτηρίζει ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής αυτονομίας στον τομέα της ασφάλειας. Και διευκρινίζει: «Διαθέτουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα σφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια κάναμε πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: διαμορφώσαμε μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν από κοινού τη δράση τους για την ασφάλεια των λαών τους αλλά και της Ευρώπης».

Ενα σαφές μήνυμα, σε ένα περιφερειακό περιβάλλον που παραμένει τεταμένο, με την Αθήνα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Δείπνο και διπλωματικός μαραθώνιος

Στο πρόγραμμα αυτής της τρίτης επίσκεψης, ύστερα από μια συζήτηση κάτω από την Ακρόπολη, ο γάλλος πρόεδρος θα γίνει δεκτός από τον έλληνα ομόλογό του Κώστα Τασούλα, πριν παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο με ελληνικό ψάρι, παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων. Μια συμβολική στιγμή που συνδυάζει διπλωματία και τέχνη του ζην, σε ένα σκηνικό φορτισμένο με ιστορία. Ομως, πίσω από αυτή την προσεκτικά σκηνοθετημένη εικόνα φιλίας, τον αρχηγό του γαλλικού κράτους περιμένει ένας πραγματικός διπλωματικός μαραθώνιος.

Ο υπουργός Οικονομικών του, Pierre Lescure, θα εγκαινιάσει τη συνεργασία μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η υπουργός Αμυνας, Catherine Vautrin, θα συνοδεύσει τον πρόεδρο στο λιμάνι του Πειραιά για την επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», ένα από τα κοσμήματα της γαλλικής ναυπηγικής βιομηχανίας, που πρόσφατα βρέθηκε να επιχειρεί στα ανοιχτά της Κύπρου, όταν το νησί έγινε στόχος πυραύλων της Χεζμπολάχ. Μια απτή απόδειξη του βάθους των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ Παρισιού και Αθήνας.

Στη συνέχεια, ο έλληνας πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Emmanuel Macron για μια πιο πολιτική φάση της επίσκεψης: την υπογραφή τεσσάρων διμερών συμφωνιών που αφορούν την καινοτομία, την άμυνα, τη μετανάστευση και την πυρηνική ενέργεια. Τομείς στους οποίους η Γαλλία επιδιώκει να εδραιώσει διαρκώς την επιρροή της, ενισχύοντας παράλληλα έναν στρατηγικό άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψη, η οποία ενδέχεται να περιλάβει και επαφή με το κοινό, θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του γαλλοελληνικού επιχειρηματικού φόρουμ, στο οποίο θα συμμετάσχουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες των δύο χωρών. Ενας τρόπος να ενταχθεί αυτή η επίσκεψη σε μια λογική ισχυρών οικονομικών συνεργασιών, όπου η διπλωματία και τα βιομηχανικά συμφέροντα προχωρούν από κοινού σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται.

Ο Emmanuel Macron εξηγεί στα «ΝΕΑ» ότι αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό για την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών: «Θέλουμε σήμερα να κάνουμε ένα νέο βήμα, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε στον τομέα της άμυνας. Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας κλάδους, επενδύοντας από κοινού, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι απλώς καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή», καταλήγει ο γάλλος πρόεδρος.

Μετά τα Rafale και τις φρεγάτες, τα υποβρύχια

Διότι η δυναμική έχει ήδη απογειωθεί. Μετά την απόκτηση από την Ελλάδα 24 μαχητικών Rafale και 4 φρεγατών τύπου Belharra, των οποίων η συντήρηση θα γίνεται αποκλειστικά στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, η Αθήνα διαπραγματεύεται πλέον τη συμπαραγωγή υποβρυχίων. Ετσι, η χώρα θα είναι καλυμμένη στη στεριά, στον αέρα και κάτω από τη θάλασσα, ένας ιδανικός συνδυασμός, τον οποίο ο γάλλος πρόεδρος επιθυμεί να στηρίξει μέχρι τέλους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επίσκεψη αποκαλύπτει μια βαθύτερη δυναμική. Καθώς πλησιάζει το τέλος της θητείας του, ο Emmanuel Macron φαίνεται αποφασισμένος να θωρακίσει τις βασικές στρατηγικές συνεργασίες της Γαλλίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη συνέχεια της πολιτικής του. Μια μορφή στρατηγικής επιτάχυνσης που, στο παρασκήνιο, ίσως προδίδει και μια ανησυχία: μήπως αφήσει πίσω του ένα διπλωματικό οικοδόμημα ευάλωτο ή, ακόμη χειρότερα, σε λάθος χέρια.

Μακρόν: Είναι σημαντική στιγμή για την Ευρώπη

Ο Εμανουέλ Μακρόν, λίγο μετά την προσγείωσή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά, υπογράμμισε ότι «αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης». Όπως ανέφερε, σε έναν κόσμο όπου επικρατεί παγκόσμια αταξία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η πρώτη δύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί χώρο αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας, κάτι που έχει, όπως είπε, μεγάλη αξία. «Όταν έχουμε εταίρους, τους υποστηρίζουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της χώρας του στην ευρωπαϊκή άμυνα, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία «συνεισέφερε με συστήματα αεράμυνας, προσέφερε Ραφάλ και συνέβαλε από την πρώτη ημέρα στην άμυνα χωρών του Κόλπου». Τόνισε ακόμη πως, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες δρουν ενωμένες, αποτελούν μια πολύ σημαντική δύναμη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία παραμένει «υποστηρικτής του ΝΑΤΟ» και στάθηκε στη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, αναφέροντας ότι αυτές ενισχύθηκαν και μέσω των χρηματιστηρίων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον της Ευρώπης και το αν η Ευρώπη έχει νόημα σήμερα, ο Μακρόν τόνισε την ανάγκη για ενότητα, στρατηγική αυτονομία και κοινό όραμα που θα επιτρέψει στην Ένωση να παραμείνει παγκόσμιος παράγοντας σταθερότητας και προόδου.

«Πρέπει να απολουστεύσουμε τα πράγματα και να πετύχουμε τη μεγαλύτερη κλίμακα. Εκεί αργοπορήσαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Θεσπίσαμε υπερβολικά πολλούς κανόνες σε ορισμένους τομείς. Εκεί μπορούμε να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε πιο έξυπνη νομοθεσία», τόνισε στη συνέχεια ο Εμανουέλ Μακρόν. «Και η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν κανόνες που ευνοούν τους εθνικούς παίκτες. Αυτοί οι κανόνες πολλές φορές στρέφονται κατά των Ευρωπαίων παραγωγών και εκεί ίσως συμπεριφερθήκαμε αφελώς».

Αναφορικά με τη Ρωσία, ο κ. Μακρόν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η ρωσική οικονομία υποφέρει από τις κυρώσεις για την Ουκρανία. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του πολέμου, εκφράσαμε ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία. Αλλά θα στηρίξουμε τους Ουκρανούς στον πόλεμο ανεξαρτησίας τους. Η Ουκρανία αντιστέκεται πολύ καλά, καλύτερα από όσο περίμεναν κάποιοι».

Διαμορφώσαμε τη συμμαχία των προθύμων» συνέχισε ο Μακρόν, αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αυτή ήταν η αντίδραση μας στη στιγμή με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο (σ.σ. όταν δέχτηκε την επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ). Όλοι οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν, έχουμε μαζί μας τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία. Και είναι μια πολύ ισχυρή δημιουργία».

«Οι ΗΠΑ είναι ευπρόσδεκτες, τους εκτιμούμε πολύ, αλλά αποφασίσαμε να δράσουμε. Και το τι θα κάνει η Γαλλία δεν εξαρτάται από τι θα κάνουν οι ΗΠΑ» προσέθεσε.

Μητσοτάκης: Να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της Άμυνας στην Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί το οικοσύστημα της Αμυνας στην Ευρώπη. «Συμφωνώ με τον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι πάντα γραμμική, καθώς έχουν υπάρξει και περίοδοι επανάπαυσης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «πρώτον πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία». Όπως σημείωσε, η Γαλλία και η Ελλάδα αποτελούν προπύργια αυτής της προσπάθειας, καθώς είναι «απτή απόδειξη του τι εννοούμε». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανανέωση της συμφωνίας στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι «να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την Αμυνα και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της Αμυνας στην Ευρώπη».

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είμαστε μια μεγάλη εμπορική δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν όλοι δράσουμε ενωμένοι, χάρη στην εσωτερική αγορά. Εχουμε όμως προκλήσεις την ενέργεια, μία κατακερματισμένη αγορά, θα μπορούσαμε εκεί να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί».

Στη συνέχει υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν κινείται πάντοτε με την προσδοκώμενη ταχύτητα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Ρωμαϊκή Αγορά

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου στη χώρα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Μακρόν θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος εν συνεχεία θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Αύριο, Σάββατο στις 10.00 το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά.

Στις 11.30 ο Γάλλος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».