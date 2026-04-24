«Εχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας τομείς, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

Αν έπρεπε να αναφερθεί ένα παράδειγμα άψογης συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η γαλλοελληνική θα ήταν ιδανική. Ο γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron το γνωρίζει καλά. Η ιστορική του ομιλία στη Σορβόννη, το 2017, όπου υπερασπίστηκε μια κυρίαρχη, ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη, χαράσσοντας τη δική της θέση στην ιστορία των ευρωπαϊκών λόγων, ήταν αναμφίβολα εμπνευσμένη από την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Μιλώντας κάτω από την Πνύκα, είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, την οποία ήδη τότε θεωρούσε ότι απειλείται.

Με την Ελλάδα εγκαινίασε επίσης τις αμυντικές συμπράξεις. Διμερείς συμφωνίες που στη συνέχεια βρήκαν μιμητές. Εκείνη που υπογράφηκε το 2021 επέτρεψε στην Ελλάδα να υπολογίζει στην αταλάντευτη στήριξη της Γαλλίας, όταν η γειτονική Τουρκία επιχειρούσε επίδειξη ισχύος. Διότι η Γαλλία, ως μεγάλη στρατιωτική δύναμη που παράγει συστήματα αιχμής, διαθέτει αποτελεσματική αποτρεπτική ισχύ, η οποία απέδωσε καρπούς.

«Μια ιστορική στρατηγική συμμαχία»

Με τη σημερινή, αποκλειστική, παρέμβασή του στα «ΝΕΑ», ο γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής, την οποία χαρακτηρίζει ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής αυτονομίας στον τομέα της ασφάλειας. Και διευκρινίζει: «Διαθέτουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα σφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια κάναμε πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: διαμορφώσαμε μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν από κοινού τη δράση τους για την ασφάλεια των λαών τους αλλά και της Ευρώπης».

Ενα σαφές μήνυμα, σε ένα περιφερειακό περιβάλλον που παραμένει τεταμένο, με την Αθήνα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Δείπνο και διπλωματικός μαραθώνιος

Στο πρόγραμμα αυτής της τρίτης επίσκεψης, ύστερα από μια συζήτηση κάτω από την Ακρόπολη, ο γάλλος πρόεδρος θα γίνει δεκτός από τον έλληνα ομόλογό του Κώστα Τασούλα, πριν παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο με ελληνικό ψάρι, παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων. Μια συμβολική στιγμή που συνδυάζει διπλωματία και τέχνη του ζην, σε ένα σκηνικό φορτισμένο με ιστορία. Ομως, πίσω από αυτή την προσεκτικά σκηνοθετημένη εικόνα φιλίας, τον αρχηγό του γαλλικού κράτους περιμένει ένας πραγματικός διπλωματικός μαραθώνιος.

Ο υπουργός Οικονομικών του, Pierre Lescure, θα εγκαινιάσει τη συνεργασία μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η υπουργός Αμυνας, Catherine Vautrin, θα συνοδεύσει τον πρόεδρο στο λιμάνι του Πειραιά για την επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», ένα από τα κοσμήματα της γαλλικής ναυπηγικής βιομηχανίας, που πρόσφατα βρέθηκε να επιχειρεί στα ανοιχτά της Κύπρου, όταν το νησί έγινε στόχος πυραύλων της Χεζμπολάχ. Μια απτή απόδειξη του βάθους των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ Παρισιού και Αθήνας.

Στη συνέχεια, ο έλληνας πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Emmanuel Macron για μια πιο πολιτική φάση της επίσκεψης: την υπογραφή τεσσάρων διμερών συμφωνιών που αφορούν την καινοτομία, την άμυνα, τη μετανάστευση και την πυρηνική ενέργεια. Τομείς στους οποίους η Γαλλία επιδιώκει να εδραιώσει διαρκώς την επιρροή της, ενισχύοντας παράλληλα έναν στρατηγικό άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επίσκεψη, η οποία ενδέχεται να περιλάβει και επαφή με το κοινό, θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του γαλλοελληνικού επιχειρηματικού φόρουμ, στο οποίο θα συμμετάσχουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες των δύο χωρών. Ενας τρόπος να ενταχθεί αυτή η επίσκεψη σε μια λογική ισχυρών οικονομικών συνεργασιών, όπου η διπλωματία και τα βιομηχανικά συμφέροντα προχωρούν από κοινού σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται.

Ο Emmanuel Macron εξηγεί στα «ΝΕΑ» ότι αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό για την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών: «Θέλουμε σήμερα να κάνουμε ένα νέο βήμα, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε στον τομέα της άμυνας. Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας κλάδους, επενδύοντας από κοινού, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι απλώς καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή», καταλήγει ο γάλλος πρόεδρος.

Μετά τα Rafale και τις φρεγάτες, τα υποβρύχια

Διότι η δυναμική έχει ήδη απογειωθεί. Μετά την απόκτηση από την Ελλάδα 24 μαχητικών Rafale και 4 φρεγατών τύπου Belharra, των οποίων η συντήρηση θα γίνεται αποκλειστικά στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, η Αθήνα διαπραγματεύεται πλέον τη συμπαραγωγή υποβρυχίων. Ετσι, η χώρα θα είναι καλυμμένη στη στεριά, στον αέρα και κάτω από τη θάλασσα, ένας ιδανικός συνδυασμός, τον οποίο ο γάλλος πρόεδρος επιθυμεί να στηρίξει μέχρι τέλους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επίσκεψη αποκαλύπτει μια βαθύτερη δυναμική. Καθώς πλησιάζει το τέλος της θητείας του, ο Emmanuel Macron φαίνεται αποφασισμένος να θωρακίσει τις βασικές στρατηγικές συνεργασίες της Γαλλίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη συνέχεια της πολιτικής του. Μια μορφή στρατηγικής επιτάχυνσης που, στο παρασκήνιο, ίσως προδίδει και μια ανησυχία: μήπως αφήσει πίσω του ένα διπλωματικό οικοδόμημα ευάλωτο ή, ακόμη χειρότερα, σε λάθος χέρια.