Η παρουσία της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εξελίχθηκε σε μια θεσμική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, με έμμεσες, αλλά σαφείς απαντήσεις σε όσα καταμαρτυρούνται στον θεσμό και στην ίδια προσωπικά. Ξεκινώντας, μάλιστα, από το φλέγον ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων της ΕPPO, για την οποία η Κοβέσι έστειλε θεσμικό τελεσίγραφο.

Ξεκαθάρισε πως το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει ήδη αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των εν λόγω ελλήνων εισαγγελέων, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται συστηματικά για περισσότερους από εκατό εισαγγελικούς λειτουργούς σε είκοσι δύο διαφορετικά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η αποστολή επιστολής ενημέρωσης στον Αρειο Πάγο και η επικύρωση της απόφασης αυτής από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι τα τυπικά «διοικητικά βήματα», εξήγησε, τονίζοντας, ιδιαίτερα εμφατικά, ότι για την ίδια δεν υπάρχουν περιθώρια σεναρίων και άλλων ερμηνειών: «Δεν είναι μια μάχη, δεν είναι διαφορετική ερμηνεία. Δεν πρόκειται για διαφορετικές απόψεις μεταξύ του Εισαγγελέα και κάποιου στην Ελλάδα. Οχι. Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και να αμφισβητήσει αυτήν την απόφαση […] Και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι δύο συνάδελφοι που εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι εξαιρετικοί εισαγγελείς. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Γιατί; Ποιος έχει συμφέρον η θητεία των εισαγγελέων που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθεί;».

Ερωτηθείσα από «ΤΑ ΝΕΑ» για το ποια βήματα θα ακολούθησε η EPPO σε περίπτωση απόρριψης της ανανέωσης της θητείας των ελλήνων εντεταλμένων της, η Λάουρα Κοβέσι απάντησε: «Αυτό το σενάριο δεν το σκέφτομαι, δεν υπάρχει καν για μένα. Δύο μόνο επιλογές υπάρχουν. Αν θεωρείς ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι λάθος και η ανανέωση της απόσπασης των εντεταλμένων εισαγγελέων από το Κολέγιο της EPPO είναι λάθος ή ότι ο κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται αλλιώς, πρέπει να πας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εάν απορρίψουν την ανανέωση της απόσπασης, αυτό θα τους απαντήσω».

Η ίδια ανέφερε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τής μετέφερε πως το θέμα δεν εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα, ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στους «ανεξάρτητους δικαστές» που αποτελούν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει» τόνισε αρκετές φορές και εμφατικά.

Σκοπιμότητες

Δεν έκρυψε, πάντως, την άποψή της ότι αυτή η δημόσια συζήτηση, όπως εξελίσσεται, μαρτυρά σκοπιμότητες και «αποτελεί προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό θέμα, που είναι το τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος είναι υπεύθυνος». «Πρόκειται για προσπάθεια να στραφεί η προσοχή αλλού» είπε, υπογραμμίζοντας πώς όσα αναφέρονται στη δικογραφία έχουν ποινική υπόσταση. «Πιστεύω βαθιά ότι οι πολίτες στην Ελλάδα βλέπουν πίσω από το νέφος αποπροσανατολιτισμού που επιχειρείται. Για εμένα και τους συναδέλφους μου ως εισαγγελείς, η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, η απάτη, η αθέμιτη επιρροή αποτελούν εγκλήματα. Ορίζονται ως εγκλήματα στο ελληνικό δίκαιο, ορίζονται ως εγκλήματα και στα δίκαια σχεδόν όλων των κρατών – μελών της ΕΕ. Επομένως, κανένας, μα κανένας στον κόσμο δεν θα μπορέσει να με πείσει πως αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της δουλειάς (part of job description) ενός πολιτικού στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε πολιτικού στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Κανένας δεν θα με πείσει για κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά. Το τελευταίο ήταν η απάντηση στην άποψη ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές απλώς εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται δίωξη, είναι απλώς η άδεια της Βουλής για να συνεχιστεί η έρευνα.

Οταν πιέστηκε πάντως να απαντήσει για τις επικρίσεις που δέχεται, η Κοβέσι αποκάλυψε ότι διαθέτει και χιούμορ. «Ποιος επέκρινε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Α, πολιτικοί» είπε σαρκαστικά, συμπληρώνοντας με χαμόγελο «δεν σχολιάζω αυτά που λένε οι πολιτικοί».