Τι έλεγε εκείνο το τραγούδι του Κηλαηδόνη, το «Πού βαδίζουμε κύριοι;»; «Τα ‘φτιαξε ο Μηνάς με την Ανέτα / Που τα ‘χε με τον Δήμο τον τρελό / Χώρισε ο Χρηστάκης με την Τέτα / Και τα ‘φτιαξε ξανά με τη Ζωζώ / Και τα ‘φτιαξε η Μάρη με τον Αρη και τον Χάρη / Που τα είχε με τη Ρένα και μετά με τη Νανά / Κι ο Μιχάλης με την Αννυ που τα είχε με τον Γιάννη / Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά».

Ε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, να το πω καλύτερα στον χώρο από Νέα Δημοκρατία και δώθε. Νυν και πρώην, εξώστες και υπόγες, κραυγές και ψίθυροι, νευράκια και υφάκια, μυστικά και ψέματα, περηφάνια και προκατάληψη και ανεμοδαρμένα ύψη ή και βάθη στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ποιος είναι με ποιον δεν ξέρω κι αν ξέρω κάτι, αύριο μπορεί να μην ισχύει. Εντάξει, φυσικό είναι με υπό διαμόρφωση κόμματα, αφίξεις κι αναχωρήσεις, rebranding, επιστροφές και καταστροφές· αλλά νομίζω ότι το σημείο βρασμού έχει ξεπεραστεί, έστω κι αν το καπάκι της κατσαρόλας είναι ακόμη στη θέση του.

Από πού να αρχίσω; Ας πούμε από την Αννα Παπαδοπούλου που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, με σπόντες εναντίον Ανδρουλάκη, και οδεύει στην «αγκαλιά» του υπό σύσταση κόμματος Τσίπρα. Από την άλλη, η υπέρκομψη Θεοδώρα Τζάκρη που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μετά πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν όμως έφυγε ο Κασσελάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ τον ακολούθησε στο Κίνημα Δημοκρατίας, τώρα όμως έφυγε από το Κίνημα Δημοκρατίας και θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ – εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Ράνια Θρασκιά.

Το ίδιο κι η Νίκη Κασιμάτη που ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου αλλά μετά έφυγε από το ΠΑΣΟΚ – είχε μάλιστα τουϊτάρει την απογοήτευσή της γιατί ο fitfreak τότε πρόεδρος του κινήματος δεν ήταν ανάμεσα στους νεκρούς του μακελειού στον Μαραθώνιο της Βοστώνης – και μετά πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ και πώς θα δει ξανά τον Παπανδρέου (αν θα παραμείνει κι αυτός στη Χαριλάου Τρικούπη), αναρωτιέμαι εγώ. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας των Αθηνών, αφού είδε ότι δεν πιάνουν οι τρικλοποδιές στον Ανδρουλάκη, κάνει ματάκια στον Τσίπρα ο οποίος Τσίπρας κάνει ματάκια παντού, έτσι, για να τους μπερδέψει. Και όλοι κάνουν ματάκια στον ναύαρχο Αποστολάκη που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά παραλίγο να γίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά έγινε υπασπιστής του Κασσελάκη και μετά έφυγε από τον Κασσελάκη γιατί οι παλιές αγάπες σε πάνε στον Παράδεισο.

Τζαρτζαρίσματα

Εν τω μεταξύ, στα δικαστήρια είναι ο Κασσελάκης με τον Πολάκη ο οποίος Πολάκης είχε παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ όσο είχε τα ηνία ο Κασσελάκης, αλλά μετά που του πήραν τα ηνία, τον είπε απατεώνα και τώρα αλληλοβρίζονται στα σόσιαλ. Και ο στιχουργός Μωραΐτης που έπινε νερό στο όνομα του Τσίπρα και μετά τον έβριζε και μετά έπινε νερό στο όνομα του Κασσελάκη και τώρα ξαναπίνει νερό στο όνομα του Τσίπρα και βρίζει τον Κασσελάκη και λέει ότι είναι ο χειρότερος χαρακτήρας που έχει γνωρίσει στη ζωή του και πάρα πολύ άξεστος διότι είπε στις κυρίες Λεκατσά και Σουλελέ «Αντε στον διάολο».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται η ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ και με αφίσα για τις επικείμενες φοιτητικές εκλογές δηλώνει ότι σπάει τις «50 αποχρώσεις του κομμουνισμού». Και τα παίρνει στο κρανίο, όχι μόνο το ΚΚΕ, αλλά και κάτι ξέμπαρκοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνουν να βρουν αποκούμπι για τον χειμώνα.

Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ τζαρτζάρει, και καλά, με τον Τσίπρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι στις επόμενες εκλογές έχει κατά νου συνεργασία μαζί του στον δεύτερο γύρο προς σχηματισμό κυβέρνησης· αλλά ας προσέχει μη βρεθεί να κάνει τακίμι με τη γερόντισσα της Καρυστιανού και άντε μετά να συνεννοηθείς στα αραμαϊκά.