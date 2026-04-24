Η θέση του Κουρδιστάν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αλλά και η πορεία του προς την ανάπτυξη, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο Qubad Talabani, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης της Περιφέρειας του Κουρδιστάν (KRG), επεσήμανε πως ο πόλεμος επηρεάζει τους Κούρδους οικονομικά, στο πεδίο της ασφάλειας, αλλά και ψυχολογικά. “Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη συνέχιση του διαλόγου και χαιρετίζουμε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Δεν είμαστε μέρος και δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του πολέμου. Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τους πολίτες μας, είμαστε γέφυρα και όχι πεδίο μάχης”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Talabani υποστήριξε πως οι Κούρδοι δεν είναι μόνο μαχητές, αλλά άνθρωποι που παλεύουν στον τομέα της οικονομίας και της διπλωματίας, με στόχο τη σταθερότητα, την πρόοδο και την ευημερία. Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λήξη της ένοπλης σύγκρουσης του PKK με την Τουρκία, ενώ πρόσθεσε πως στόχος είναι η ενσωμάτωση των Κούρδων στην κυβέρνηση, την κοινωνία και το στρατό της Συρίας. “Πριν 30 χρόνια ήμασταν το πρόβλημα, μία θυματοποιημένη κοινότητα, τώρα αναπτυσσόμαστε”, τόνισε και συμπλήρωσε πως η Μέση Ανατολή θα είναι εντελώς διαφορετική σε 1 χρόνο από τώρα. “Δεν είμαστε πρόβλημα ή απειλή για την ασφάλεια κανενός, αλλά κεφάλαιο προς αξιοποίηση. Σε σχέση με την Ελλάδα μπορούμε να επωφεληθούμε αμοιβαία, βοηθώντας στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Το τοπίο αλλάζει, η Μέση Ανατολή θα είναι διαφορετική σε ένα χρόνο από τώρα”, υπογράμμισε και τόνισε, ότι το Κουρδιστάν πολεμά τον ISIS στο πλευρό των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε το πετρέλαιο “απαραίτητο” για την οικονομία του Ιράκ και του Κουρδιστάν. “Έχουμε πληγεί, δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Θέλουμε όμως τα έσοδα από το πετρέλαιο για την ενίσχυση και άλλων τομέων, όπως η γεωργία και ο αγροτουρισμός. Ενισχύουμε τον τομέα της βιομηχανίας, του ηλεκτρισμού και στο αέριο θέλουμε να γίνουμε εξαγωγική δύναμη. Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο”, επεσήμανε, τονίζοντας, ότι η περιοχή έχει εύφορη γη. “Έχουμε ακόμη και ελιές όπως και η Ελλάδα, μέλι και άλλα προϊόντα. Με τις κατάλληλες συνεργασίες μπορούμε να βγούμε στις διεθνείς αγορές. Χτίζουμε τη δική μας οικονομία και μπαίνουμε σε μία νέα εποχή”, τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση σε “σωστές συνεργασίες” όπως η Ελλάδα, η ΕΕ και οι ΗΠΑ. “Χάσαμε χρόνο για να χτίσουμε τις πόλεις μας, όπως το Ερμπίλ, τώρα θέλουμε ανάπτυξη και στην περιφέρεια”, επεσήμανε. Για τους δεσμούς με την Ελλάδα, είπε, ότι όπως η Αθήνα βγήκε από την κρίση πιο ισχυρή, έτσι θα γίνει και με το Κουρδιστάν με πιο βραδείς ρυθμούς, ενώ αναφέρθηκε και στις πτήσεις της Aegean, που “σημαίνουν περισσότερο τουρισμό”.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Γαβαλάς, Managing Partner Milhous Associates – Consultancy & Development Corporation.