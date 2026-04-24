Νέος σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο στην Κρήτη και συγκεκριμένα ανοιχτά του Λασιθίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χλμ. νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χλμ.

Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου.