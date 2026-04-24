Ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε ενεργό επενδυτικό φορέα, η πορεία των επενδύσεων, οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης, η οποία διεξήχθη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 – 25 Απριλίου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, δήλωσε ότι το Υπερταμείο εισέρχεται σε μια νέα φάση λειτουργίας, με την έμφαση να μετατοπίζεται από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση και στη δημιουργία μετρήσιμης οικονομικής και κοινωνικής αξίας. «Σε αυτή τη νέα εποχή το Υπερταμείο σκοπεύει από ένας απλός asset manager να είναι πλέον ένας στρατηγικός εταίρος στην οικονομία, προσπαθώντας πέρα από την προσέλκυση κεφαλαίων, να διοχετεύσει κεφάλαια σε τομείς οικονομίας τα οποία πραγματικά θα αφήσουν θετικότερο αποτύπωμα» τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος.

Επιπλέον, σημείωσε ότι χθες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση και αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να αναμένεται πολύ μεγάλο. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθεί πιθανότατα ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του λιμένα στην Ελευσίνα, ενώ μέσα στον Μάιο προγραμματίζεται και η πρώτη επενδυτική συμφωνία στο νέο ταμείο καινοτομίας και ανάπτυξης.

«Το Υπερταμείο εξελίσσεται πλέον σε έναν αναπτυξιακό μοχλό για την ελληνική οικονομία. Ήδη το χαρτοφυλάκιό μας αποτιμάται πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε 11 κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες μετασχηματισμός, ανάπτυξη και επενδύσεις» ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος. Σημαντική θέση σε αυτή τη στρατηγική κατέχει το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το οποίο αποτελεί τον βασικό επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου και εισέρχεται άμεσα σε φάση ενεργών επενδύσεων, με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων έως 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Ενόψει της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο επενδυτικό μοντέλο, με αυξημένη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Αγγελόπουλος επισήμανε ότι σκοπός του Υπερταμείου είναι να παίξει ένα σημαντικό κομβικό ρόλο γεφυρώνοντας το όποιο επενδυτικό κενό ωριμάζοντας και εκτελώντας σημαντικά και στρατηγικής σημασίας έργα για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ιδρυτής και CEO του Inspiring Earth Group, υποστήριξε ότι το πιο μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια την παγκόσμια οικονομική κοινότητα είναι αυτό που λέγεται φαινόμενο Trump, με την πολιτική του να μην αποφέρει στις ΗΠΑ τα οφέλη που υπολόγιζε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αντίθετα, κινητοποίησε την Ευρώπη, που προχώρησε σε κινήσεις, τις οποίες καθυστερούσε για δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η υπογραφή της συμφωνίας Mercosur.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, το επενδυτικό ενδιαφέρον πρέπει να στραφεί σε δύο αδικημένους από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα τομείς, δηλαδή τη βιομηχανία και την αγροτοδιατροφή. Ακτινογραφώντας την ελληνική επιχειρηματικότητα τόνισε πως το 94%, είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 10 ατόμων και κάτω των 2 εκατομμυρίων τζίρο), 40.000 είναι οι μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και τζίρο των 10 εκατομμυρίων), 4.000 είναι μεσαίες επιχειρήσεις (κάτω των 250 ατόμων και κάτω των 50 εκατομμυρίων ευρώ τζίρο) και 400 οι μεγάλες.

«Το πρόβλημα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο αφελληνισμός. Πλέον οι περισσότερες από αυτές δεν ελληνικές, αλλά παραρτήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα» υπογράμμισε ο κ. Αντωνόπουλος. Ανέφερε πως οι 40.000 μικρές και οι 4.000 μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό της οικονομίας μας και πρέπει να στηριχθεί, ώστε να φτιάξουμε νέες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Ηλίας Λεκκός, Group Chief Economist, Τράπεζα Πειραιώς, υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο εξελίσσονται παράλληλες κρίσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, χαρακτηρίζοντας διαχειρίσιμη για την Ευρώπη την κατάσταση στο ζήτημα της ενέργειας. «Το 2022 που είχαμε πάλι μια αντίστοιχη κρίση ενέργειας στην Ευρωζώνη, τότε ήταν η κρίση διαθεσιμότητας ενέργειας, δηλαδή δεν ξέραμε αν θα υπάρχουν αρκετές ποσότητες φυσικού αερίου. Τότε το φυσικό αέριο είχε φτάσει στην Ευρωζώνη να έχει 250 ευρώ η μεγαβατώρα. Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, το φυσικό αέριο έχει 44-45 ευρώ» εξήγησε ο κ. Λεκκός.

Υποστήριξε, δε, ότι η Ελλάδα μπαίνει σε αυτή την κρίση από πολύ πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με το παρελθόν, διατηρώντας σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και μια από τις ισχυρότερες δημοσιονομικές θέσεις στην Ευρώπη, παρά το μεγάλο χρέος. «Εκεί που μπορεί να δούμε μεγαλύτερες επιπτώσεις είναι στο κομμάτι του πληθωρισμού. Περιμέναμε λίγο πάνω από το 2% τον πληθωρισμό για το τρέχον έτος, πλέον όμως είναι πολύ πιθανό να τον δούμε ακόμα και στο 5%» σημείωσε ο Επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε πως ναι μεν ολοκληρώνεται φέτος η φυσική του λειτουργία, ωστόσο οι εκταμιεύσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, με μόνη προϋπόθεση να έχει συμβασιοποιηθεί ένα έργο. «Συνεπώς, εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή και το 2026 φυσικά, το 2027, το 2028 και πολύ πιθανόν έργα που θα συμβασιοποιηθούν φέτος να χρηματοδοτούνται μέχρι το 2029» είπε ο κ. Λεκκός.

Προσέθεσε επίσης πως το σημαντικότερο διακύβευμα αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία, το οποίο και θα προσδιορίσει την πορεία της για τα επόμενα 10 χρόνια, είναι οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και πόσα κονδύλια θα μπορέσει να εξασφαλίσει η χώρα μας.

Ο κ. Νίκος Καλλιαγκόπουλος, Partner της Big Pi Ventures, μίλησε για τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που πλέον έχει αγγίξει το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ. «Ζούμε σε μοναδικές εποχές, στη διασταύρωση της μεγαλύτερης τεχνολογικής επανάστασης που έχουμε δει στην περίοδο της ζωής μας και ταυτόχρονα μιας δομικής γεωπολιτικής μετατόπισης. Στην τεχνολογία, προφανώς, αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή στην αρχή ενός τεχνολογικού μεγακύκλου. Ενός από αυτούς που γίνονται μια φορά τα 20 χρόνια και φέρνουν τα πάνω-κάτω» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιαγκόπουλος.

Υπογράμμισε πως η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή αυτάρκεια και η υπολογιστική ισχύς αποτελούν βασικές υποδομές μιας χώρας. Σε αυτόν τον κόσμο η τεχνολογία είναι στο κέντρο όλων των εξελίξεων. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιαγκόπουλο, η Ελλάδα πρωτίστως αλλά και όλη η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει κρυμμένες υπεραξίες για τεχνολογικές επενδύσεις, με τον κλάδο του private equity να κρύβει το μεγαλύτερο επενδυτικό arbitrage.

Επισήμανε ότι η εταιρεία επενδύει σημαντικά στον τομέα του physical AI, δηλαδή το πάντρεμα της τεχνητής νοημοσύνης με τη ρομποτική, αλλά και στην υγεία, όπου δημιουργούνται εργαλεία για την προσωποποιημένη ιατρική και για την πρόληψη.

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Partner της ΕΥ και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, σημείωσε πως τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια υπάρχει άνοδος των επενδύσεων, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται να εκμεταλλευτεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις, «οι οποίες μας ευνοούν και είναι τρομακτικό παράθυρο ευκαιρίας για εμάς». Επίσης, είναι σημαντικό να αξιοποιήσει το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι η αδυναμία μας. Δεν υπήρξε ισόρροπη συμμετοχή τους στις επενδύσεις, ειδικά για τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό» υποστήριξε ο κ. Ιωσηφίδης, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα κατάλληλα κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τέλος, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει μια στόχευση στο κομμάτι των επενδύσεων, ώστε να μη βελτιώσουμε απλώς το ΑΕΠ μας, αλλά να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα που είναι πάρα πολύ χαμηλή.

Τη συζήτηση συντόνισε η κυρία Αθανασίου Ακριβού, δημοσιογράφος της Alter Ego Media.