Τα διαβατήριά τους έχουν κατασχεθεί, οι ίδιοι έχουν απευθυνθεί σε Τούρκο δικηγόρο που ετοιμάζει την υπερασπιστική γραμμή τους, με τους στενούς συγγενείς τους να αγωνιούν, να διαμαρτύρονται για τη σύλληψή τους και να περιμένουν όλα όσα πρόκειται να συμβούν από εδώ και στο εξής.

Το περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν τη Μεγάλη Πέμπτη. Οι δύο Έλληνες ξεδίπλωσαν μία σημαία με τον βυζαντινό αετό που έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος». Χωρίς να το ξέρουν στέκονταν πολύ κοντά σε μία από τις κάμερες που κατέγραφε τα πάντα.

Πριν εγκαταλείψουν την Τουρκία, ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς στην Κωνσταντινούπολη και πλέον κατηγορούνται για υποκίνηση μίσους και προσβολή του κοινού. Το ελληνικό προξενείο βρίσκεται ήδη σε επαφή μαζί τους, με τις τουρκικές Αρχές να μην δείχνουν διάθεση να απελάσουν το ζευγάρι πριν δικαστεί.

Ένα επιπλέον πρόβλημα ήταν πως δεν είχαν χρήματα για να κινήσουν τις διαδικασίες για την αίτηση αποφυλάκισης. Ο πατέρας ενός εκ των δύο συλληφθέντων, που ζει στην Αυστραλία, έστειλε χρήματα και έτσι υπήρξε συμφωνία με Τούρκο δικηγόρο που θα τους εκπροσωπήσει.

Για την ώρα πάντως ο 42χρονος κρατείται σε φυλακή στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και η 35χρονη σύζυγός του σε άλλο σωφρονιστικό κέντρο που βρίσκεται μέσα στην Πόλη.

Όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ, το προσωπικό ασφαλείας της Αγιάς Σοφιάς αντελήφθη την κατάσταση μέσω καμερών και παρενέβη, ενώ σημειώνεται πως οι δύο τουρίστες μπήκαν στο σύμβολο της Ορθοδοξίας, ως μέλη οργανωμένης εκδρομής.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Αυτό που ανησυχεί τους συγγενείς των δύο συλληφθέντων είναι πως συνήθως στην Τουρκία, μετά την προφυλάκιση, μεσολαβεί ένα διάστημα μερικών εβδομάδων ή και μηνών πολλές φορές, μέχρι την απαγγελία του επίσημου κατηγορητηρίου και τον ορισμό της δίκης.

Τι θα συμβεί με τους δύο Έλληνες που κρατούνται σε φυλακές; Ποιες είναι οι ποινές που προβλέπονται αν δεν αλλάξει το κατηγορητήριο; Με βάση τον τουρκικό ποινικό κώδικα προβλέπονται ποινές φυλάκισης 1 έως 3 ετών για την πρόκληση μίσους, εφόσον κριθεί ότι προκλήθηκε άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, και φυλάκιση 6 μηνών έως 1 έτους για την προσβολή του κοινού.

Το Ελληνικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη παρακολουθεί στενά την υπόθεση που προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.

Για την ώρα, οι δύο Έλληνες παραμένουν σε ξεχωριστές φυλακές και περιμένουν να μάθουν πότε και πώς θα ολοκληρωθεί η περιπέτειά τους.