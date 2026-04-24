Στα 20 του χρόνια δολοφόνησε εν ψυχρώ, με μαχαίρι στην καρδιά, τον 27χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

«Ήταν η κακιά η ώρα. Ζήτω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Τη Δευτέρα η δίκη των τριών φίλων του δράστη

Με χειροπέδες και σκυμμένο το κεφάλι, ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος που υπηρετεί τη θητεία του στο Ναυτικό, οδηγήθηκε στο ναυτοδικείο.

Η 20χρονη σύντροφος του δράστη κατηγορείται μαζί με τη φίλη της για υπόθαλψη εγκληματία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Κίνητρο της άγριας δολοφονίας η ερωτική αντιζηλία. Η 20χρονη κοπέλα επί χρόνια διατηρούσε σχέση με τον 27χρονο. Αποφάσισε όμως να χωρίσει και έβαλε στη ζωή της τον 20χρονο δράστη. Και οι δυο άνδρες διεκδικούσαν την πρωτοκαθεδρία στην καρδιά της.

Και το βράδυ της Τετάρτης έδωσαν το μοιραίο ραντεβού για να τα ξεκαθαρίσουν.

«Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα: «Σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει». Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα: «Μην πας, μην πας, σε παρακαλώ» και εκείνος μου απάντησε «Όχι, θα πάω». Έμαθα δύο ώρες μετά τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω», ισχυρίζεται η 20χρονη.

Ο δράστης έφτασε στο πάρκο μαζί με τον φίλο του, συναντήθηκε με το θύμα και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Τα αίματα γρήγορα άναψαν. Μαζί είχε και ένα μαχαίρι. Αφού η λογομαχία άρχισε να γίνεται πολύ έντονη χτύπησε με αυτό στην περιοχή του θώρακα τον 27χρονο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 27χρονος προσπάθησε να αμυνθεί. Από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε ότι εκτός από το θανατηφόρο τραύμα φέρει άλλα δυο, ένα στο λαιμό και ένα στο κεφάλι.

«Εγώ ήμουν σε κοντινή απόσταση από τον δράστη και μιλούσα στο τηλέφωνο. Είδα από απόσταση τι έγινε. Φοβήθηκα και ήμουν σοκαρισμένος», είπε ο φίλος του δράστη.

Έκρυψε το μαχαίρι στην ταράτσα

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος έκρυψε το φονικό μαχαίρι πίσω από θερμοσίφωνα στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο. Οι αστυνομικοί το πρωί έκαναν έφοδο στο σπίτι του 20χρονου δολοφόνου στην ταράτσα του οποίου εντόπισαν το φονικό μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο.

Με την έρευνα της αστυνομίας να προχωρά και τον κλοιό να σφίγγει πρώτος έσπασε ο 20χρονος φίλος του δράστη. Πήγε στην αστυνομία και ομολόγησε τα όσα έγιναν, υποστηρίζοντας πως δεν ήξερε ότι ο φίλος του είχε μαζί του μαχαίρι.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ορίστηκε για τη Δευτέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο 20χρονος δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.