Την απόλυτη κόλαση ζούσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Χαλκίδα.

Την χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και το σώμα. «Δράστης» η 46χρονη κόρη της μαζί με τον 47χρονο σύντροφο της, οι οποίοι την κακοποίησαν δίχως έλεος και δεν ήταν η πρώτη φορά.

«Πριν 10 μέρες έγινε πάλι αυτό. (Άκουσα) Τη γιαγιά να φωνάζει. Βοήθεια σώστε με», λέει γειτόνισσα.

Μόνο που αυτή τη φορά, το ποτήρι ξεχείλισε. Αφού η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα, την έσυραν ως την κουζίνα όπου της πέταξαν κρύο νερό στο πρόσωπο για να συνέλθει.

«Την πλακώσανε στο ξύλο και οι δύο. Την τραβούσανε από το μαλλί. Και μετά από 5 λεπτά δεν μίλαγε κανείς και νομίζαμε ότι η γιαγιά πέθανε. Ανατριχιάζω που το λέω. Μετά από μισή ώρα γυρίζουμε πάλι από αυτό τον δρόμο και η γιαγιά ήταν ακόμα έξω και ζητιάνευε και εμείς νομίζαμε είχε πεθάνει», πρόσθεσε η γειτόνισσα.

Η μανία τους ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Αφού η ηλικιωμένη βρήκε την δύναμη να σηκωθεί, την έβαλαν «τιμωρία» σαν μικρό παιδί, αναγκάζοντάς την να σταθεί με το ένα πόδι όρθιο.

Παρότι είχε σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο κανένας δεν μιλούσε. Έτσι η ηλικιωμένη γυναίκα αφέθηκε στη μοίρα της.

Η 70χρονη βρήκε τη δύναμη, «έσπασε» τη σιωπή της και κατάφερε να καταγγείλει στην αστυνομία τη συστηματική κακοποίησή της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αμέσως το ζευγάρι ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες όπου παραμένει νοσηλευόμενη.