Σοκ προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/4), αφού ήταν αγνοούμενη από την Κυριακή. Η σορός της εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα, καλυμμένη με ένα χαλί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής στο κεφάλι με πιστόλι εννέα χιλιοστών, ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο δράστης πυροβόλησε από κοντινή απόσταση, πιθανότατα από το παράθυρο του οχήματος.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία συνεχίζει την εξέταση των ευρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή στοιχεία του πυροβολισμού και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σημείο

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές στην περιοχή Βότυρος ή Πίτες της Γριάς, όπου βρέθηκε νεκρή η 43χρονη. Συγγενείς της Ελευθερίας Γιακουμάκη κατέρρευσαν στο σημείο, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό τέλος της μητέρας τριών παιδιών.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ το όπλο δεν βρέθηκε εντός του οχήματος, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της ανθρωποκτονίας. Το σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένο με χαλί, μέσα στο λευκό Honda HR-V του 2001.

Το τηλεφώνημα «κλειδί» και το δρομολόγιο του θανάτου

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όλα δείχνουν τον πρώην σύντροφό της ως δράση, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές. Ο 40χρονος, που βρέθηκε νεκρός την Τρίτη – με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία – συναντήθηκε μαζί της τη μοιραία ημέρα.

Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στο χωριό καταγωγής του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνημα στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. από την Αθήνα κινητοποίησε τις αρχές της Κρήτης για τον εντοπισμό της.

Ο 40χρονος τη σκότωσε και μετέφερε τη σορό

Ο 40χρονος δεν τη δολοφόνησε στο σημείο όπου βρέθηκε, αλλά μετέφερε το αυτοκίνητο και τη σορό για να καλύψει τα ίχνη του. Οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του.

Το πρωί της Κυριακής (19/4) ο δράστης συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές. Περίπου μία ώρα αργότερα, εμφανίστηκε πεζός σε κατάστημα, πήρε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Στη συνέχεια, οδήγησε το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα, όπου το εγκατέλειψε κοντά σε πρατήριο καυσίμων.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο 40χρονος μετέφερε το όχημα πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του αυτοκίνητο, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα τελέστηκε κοντά στο παρεκκλήσι, γύρω στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Το προφίλ της Ελευθερίας Γιακουμάκη και η μοιραία σχέση

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, μητέρα τριών παιδιών, ζούσε στις Δαφνές και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης. Οι συγχωριανοί της τη χαρακτηρίζουν ως «ήρεμη και καλοσυνάτη γυναίκα», χωρίς εχθρούς.

Η σχέση της με τον 40χρονο, πατέρα ενός παιδιού, φαίνεται πως είχε έντονες εντάσεις. «Είπε “γλύτωσα, επιτέλους ξεμπέρδεψα”», ανέφερε συγγενής της. Ο άνδρας αυτοκτόνησε το απόγευμα της Τρίτης σε ορεινή περιοχή του Ηρακλείου, λίγες ώρες πριν βρεθεί η σορός της.

«Χώρισε πριν δύο μήνες» – Οι μαρτυρίες της οικογένειας

Ο αδελφός της 43χρονης αποκάλυψε ότι η Ελευθερία είχε χωρίσει οριστικά από τον σύντροφό της δύο μήνες πριν. «Υπήρχαν εντάσεις όσο ήταν μαζί, μετά όμως δεν μου είχε πει ότι την ενοχλούσε», ανέφερε.

Η μητέρα της επιβεβαίωσε ότι η κόρη της κρατούσε αποστάσεις. «Δεν ήθελε να μου πει πολλά. Ο άνθρωπος δεν μπήκε ποτέ στο σπίτι μου», είπε συγκλονισμένη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη γυναικοκτονία που βύθισε στο πένθος τρία παιδιά και μια ολόκληρη κοινότητα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.