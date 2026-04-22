Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και ανατροπές, η Έλτσε πήρε σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στη La Liga, ενώ παράλληλα οι Μαδριλένοι έχασαν έδαφος στη μάχη της τριάδας.

Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ στο 10’ με τον Γκονζάλες, έπειτα από ασίστ του Μεντόσα, όμως η απάντηση της Έλτσε ήταν άμεση, με τον Αφενγκρούμπερ να ισοφαρίζει στο 18’. Στο 30’ ήρθε η καθοριστική στιγμή του αγώνα, όταν ο Αλμάδα αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες. Η Έλτσε εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 33’ ο Αντρέ Σίλβα με εύστοχο πέναλτι έκανε το 2-1. Παρ’ όλα αυτά, η Ατλέτικο δεν κατέρρευσε και με δεύτερο προσωπικό γκολ του Γκονζάλες στο 38’ έφερε το ματς στα ίσα (2-2).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με την Ατλέτικο να κλείνεται περισσότερο λόγω της αποβολής, ενώ η Έλτσε πίεζε για το γκολ της νίκης. Αυτό ήρθε στο 75’, όταν ο Αντρέ Σίλβα «χτύπησε» ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

Με αυτή τη νίκη η Έλτσε ανέβηκε στην 15η θέση με 35 βαθμούς και πήρε σημαντική ανάσα στη μάχη της παραμονής, ενώ η Ατλέτικο έμεινε 4η και στο -4 από την τρίτη Βιγιαρεάλ, έχοντας πλέον δύσκολη αποστολή στη συνέχεια της σεζόν.

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χετάφε 0-1

Η Χετάφε πήρε μεγάλο «διπλό» μέσα στο Σαν Σεμπαστιάν, επικρατώντας 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ και αφήνοντας πίσω της τους Βάσκους στη βαθμολογία της La Liga, σε μια αναμέτρηση που είχε έντονο χαρακτήρα… προσγείωσης μετά από πανηγυρισμούς.

Η Σοσιεδάδ δεν κατάφερε να παρουσιάσει την απαιτούμενη συγκέντρωση, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, και το πλήρωσε από νωρίς. Στο 29’, ένα αυτογκόλ του Γκοροτσατέγκι έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, την ώρα που νωρίτερα η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία με χαμένο πέναλτι του Μέντες στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σοσιεδάδ πίεσε για την ισοφάριση, όμως η Χετάφε διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και κράτησε το πολύτιμο 1-0 μέχρι το τέλος, αποτέλεσμα που τη φέρνει σε ισοβαθμία με τη Θέλτα στην 6η θέση και μέσα στη μάχη για ευρωπαϊκή έξοδο.

