Στις 20.30 το βράδυ της Τετάρτης (22/4/26) «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν έκαναν ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr , oι «Φρουροί της Επανάστασης» τράβηξαν προπαγανδιστικό βίντεο και πήραν υπό τον έλεγχο τους το ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο οδήγησαν στο νησί Λαράκ.

Υπενθυμίζεται ότι το Epaminondas χτυπήθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/4/26) και προκλήθηκαν ζημιές ωστόσο «το πλοίο δεν είχε κρατηθεί».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ελληνικής κτήσης πλοίου «Epaminondas», η Technomar Shipping Inc., γνωστοποιεί ότι έχει το φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα επισημάνει ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Επίσης η εταιρεία γνωστοποιεί πως διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής και προτεραιότητα της παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος του πλοίου.

Η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν δεχτεί πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.