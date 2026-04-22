Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στη Δυτική Αχαΐα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 61χρονου δικυκλιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από τα Νιφορέικα προς το Καλαμάκι. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένα αγροτικό όχημα και ένα δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκαν, προκαλώντας το δυστύχημα.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.