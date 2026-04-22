Σοκέχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία τηςΜυκόνουη είδηση του εντοπισμού της σορού ενός 53χρονου ντόπιου σε εκκλησάκι πίσω από την περιοχή όπου βρίσκεται το εστιατόριο Oregano στο Μαράθι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το mykonosvoice.gr, δίπλα στον άτυχο Μυκονιάτη βρέθηκε όπλο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο τραγικό περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

ΗΑστυνομίαδιερευνά τα αίτια της υπόθεσης και παράλληλα συνεχίζει τη συλλογή καταθέσεων από κατοίκους και μάρτυρες της περιοχής. Ο 53χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο νησί των Ανέμων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, ωστόσο η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, για να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει ηιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των αρχών.