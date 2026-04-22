Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 43χρονης που είχε εξαφανιστεί από τις Δαφνές Ηρακλείου την Κυριακή, καθώς, όπως αποδεικνύεται, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της συναντήθηκε μαζί της τη μοιραία μέρα και οδήγησε το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε νεκρή.

Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της σκεπασμένο, στο χωριό καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου, ο οποίος επίσης είχε βρεθεί νεκρός, την Τρίτη, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία. Αντίθετα, το σενάριο αυτοχειρίας της 43χρονης έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, τηλεφώνημα που έγινε στην Αθήνα στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κινητοποίησε τις αρχές της Κρήτης.

Ο 40χρονος την σκότωσε και μετακίνησε το πτώμα και το αυτοκίνητό της

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, δεν τέλεσε εκεί τη δολοφονία της αλλά μετακίνησε το αυτοκίνητο και τη σορό της άτυχης γυναίκας, θέλοντας να καλύψει τα ίχνη του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας. Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα).

Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη