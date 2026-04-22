Ο Γαλλοαλγερινός συγγραφέας Καμέλ Νταούντ ανακοίνωσε ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή και σε πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων δηναρίων στην Αλγερία. Η υπόθεση αφορά το μυθιστόρημά του “Houris” (ελληνικός τίτλος “Ουρί”), το οποίο είχε τιμηθεί με το βραβείο Γκονκούρ το 2024.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Νταούντ χαρακτήρισε την απόφαση «μοναδικό γεγονός στην ιστορία της Αλγερίας». Όπως ανέφερε, η ετυμηγορία της δίκης της 7ης Απριλίου 2026 ανακοινώθηκε στις 21 Απριλίου, ενώ η ποινή επιβλήθηκε βάσει του Χάρτη για την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση.

Τον Νοέμβριο του 2024, αλγερινό δικαστήριο είχε κάνει δεκτή αγωγή εναντίον του συγγραφέα και της ψυχιάτρου συζύγου του. Το ζευγάρι κατηγορήθηκε ότι αποκάλυψε και χρησιμοποίησε την ιστορία μιας ασθενούς ως πηγή έμπνευσης για το βιβλίο “Houris”.

Οι μηνύσεις προήλθαν από τη Σαάντα Αρμπάν, επιζήσασα σφαγής της λεγόμενης μαύρης δεκαετίας του εμφυλίου πολέμου (1992-2002) στην Αλγερία, περίοδο κατά την οποία συγκρούστηκαν οι κυβερνητικές δυνάμεις με ισλαμιστές αντάρτες.

Το περιεχόμενο του «Ουρί» και οι αντιδράσεις

Το “Ουρί” είναι ένα σκοτεινό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται εν μέρει στο Οράν. Επικεντρώνεται στη ζωή της Αυγής (Aube), μιας νεαρής γυναίκας που έχασε τη φωνή της όταν ένας ισλαμιστής την τραυμάτισε στον λαιμό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999.

Το έργο δεν μπορεί να εκδοθεί στην Αλγερία, καθώς εμπίπτει σε νόμο που απαγορεύει δημοσιεύσεις σχετικές με τη μαύρη δεκαετία, περίοδο που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Νομικές εξελίξεις και διεθνείς διαστάσεις

Η αλγερινή δικαιοσύνη έχει εκδώσει δύο διεθνή εντάλματα σύλληψης κατά του Νταούντ από τον Μάιο του 2025. Παράλληλα, το μυθιστόρημα αποτελεί αντικείμενο δίκης και στη Γαλλία, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.