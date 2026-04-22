Η άμεση ανταπόκριση αστυνομικών οδήγησε στη σύλληψη 35χρονου αλλοδαπού για σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ της 19ης Απριλίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κλήση για βοήθεια γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει και την είχε απειλήσει με πυροβόλο όπλο. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ανταποκρίθηκαν άμεσα και εντόπισαν τη γυναίκα, που είχε καταφέρει να διαφύγει από την οικία.

Όταν ο 35χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΓΑΔΑ, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στη γυναίκα, την είχε εξυβρίσει και την είχε απειλήσει, φτάνοντας στο σημείο να τη σημαδέψει με πυροβόλο όπλο, πράξη που βιντεοσκόπησε.

Ευρήματα στην κατοχή και την οικία του

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του 35χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πυροβόλο όπλο τύπου pocket, γεμιστήρα με επτά φυσίγγια και επτά νάιλον συσκευασίες με 36,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Σε δεύτερη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 586 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 257 γραμμάρια ηρωίνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, έξι τραπεζικές κάρτες και πέντε κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.