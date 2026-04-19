Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν μέσα σε κατοικία στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον ίδιο του τον γείτονα, ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να τον ληστέψει για ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 56χρονου θύματος, ο δράστης ήταν πρόσωπο που έβλεπε καθημερινά στη γειτονιά, χωρίς ωστόσο να διατηρούν στενές σχέσεις. Όπως περιέγραψε, ο άνδρας είχε εμφανιστεί και περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα ζητώντας χρήματα, ενώ επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα χτυπώντας εκ νέου το κουδούνι της οικίας του.

Τη δεύτερη φορά, σύμφωνα με το θύμα, ο δράστης ζήτησε αρχικά το ποσό των 5 ευρώ, επικαλούμενος ότι χρειαζόταν χρήματα για να πληρώσει ταξί. Ο 56χρονος, όπως είπε, τον βοήθησε χωρίς να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών του. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος άνδρας επέστρεψε ζητώντας επιπλέον 20 ευρώ. Όταν το αίτημα απορρίφθηκε, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Όπως καταγγέλλεται, ο δράστης δεν αποχώρησε, αλλά επέμεινε και τελικά εισέβαλε στο εσωτερικό της κατοικίας. Εκεί, κατευθύνθηκε προς το γραφείο του 56χρονου και φέρεται να αφαίρεσε ένα τάμπλετ, ενώ συνέχισε να απαιτεί χρήματα. Στην προσπάθεια του θύματος να τον εμποδίσει και να ανακτήσει τη συσκευή, ακολούθησε βίαιη συμπλοκή, κατά την οποία ο 56χρονος δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Εκεί, ο 56χρονος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα λόγω των τραυμάτων που έφερε.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας φέρεται να είχε εμπλακεί και σε άλλη εγκληματική ενέργεια λίγες ημέρες νωρίτερα, συγκεκριμένα σε ληστεία καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο της Πάτρας, από όπου είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό που φτάνει τα 1.800 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και κλοπή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη.