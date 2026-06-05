Ένα θρίλερ 120 λεπτών (με παρελθόν και ίσως και μέλλον) εκτυλίχθηκε την Παρασκευή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όταν πέντε αστροναύτες έλαβαν εντολή να καταφύγουν εσπευσμένα στο σκάφος Crew Dragon της SpaceX και να προετοιμαστούν για πιθανή επείγουσα εκκένωση προς τη Γη.

Επικίνδυνη διαρροή αέρα

Ο συναγερμός σήμανε από το κέντρο ελέγχου της NASA στις 16:04 ώρα Ελλάδος, καθώς ο ρυθμός απώλειας αέρα στο ρωσικό τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου διπλασιάστηκε ξαφνικά, αυξανόμενος από τη μία λίβρα (περίπου 450 γραμμάρια) στις δύο λίβρες ημερησίως.

Διαφωνία Ρώσων και Αμερικανών

Η προληπτική αυτή μετακίνηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω μιας σοβαρής διαφωνίας που προέκυψε ανάμεσα στις αεροδιαστημικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Ρωσίας σχετικά με τη μέθοδο επιδιόρθωσης. Δύο Ρώσοι κοσμοναύτες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν ένα πριόνι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο της ρωγμής.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαφώνησαν κάθετα με τη συγκεκριμένη τεχνική προσέγγιση, φοβούμενοι ότι οι κραδασμοί θα μπορούσαν να διευρύνουν απότομα το άνοιγμα, προκαλώντας ακαριαία αποσυμπίεση.

Η NASA ανακάλεσε τελικά τη διαταγή καταφυγής μόλις η ρωσική πλευρά δέχτηκε να παγώσει προσωρινά τις εργασίες της.

Τι πρόβλημα έχει εδώ και καιρό ο Σταθμός;

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη σήραγγα μεταφοράς PrK, η οποία συνδέει μια θύρα πρόσδεσης με τη ρωσική μονάδα υποστήριξης «Zvezda», μια δομή ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του συμπλέγματος που έχει το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Μικροσκοπικές δομικές ρωγμές στα τοιχώματά της απελευθερώνουν αργά αλλά σταθερά αέρα στο κενό του διαστήματος.

Πρόκειται για ένα από τα πιο επίμονα και ανησυχητικά προβλήματα στην 27ετή ιστορία του σταθμού.

Πρώτη διαρροή το 2019

Η Roscosmos ανέφερε για πρώτη φορά τη διαρροή τον Σεπτέμβριο του 2019 και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες στεγανοποίησης, η απώλεια πίεσης επέστρεψε δριμύτερη την 1η Μαΐου, κατά τη διάρκεια αποφόρτωσης ενός ρωσικού σκάφους ανεφοδιασμού.

Από την πλευρά της, η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos εμφανίστηκε καθησυχαστική, ανακοινώνοντας μέσω του πρακτορείου Interfax ότι εντοπίστηκαν συνολικά δύο διαρροές οξυγόνου, με την πρώτη να σφραγίζεται άμεσα.

Υπήρξε κίνδυνος για τους αστροναύτες;

Η ρωσική πλευρά τόνισε ότι δεν υπήρξε κανένας άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του επταμελούς πληρώματος ή για τα συστήματα του σταθμού.

Η εκπρόσωπος της NASA, Μπέθανι Στίβενς, επιβεβαίωσε τη λήξη του συναγερμού και δήλωσε ότι η αμερικανική υπηρεσία προσβλέπει σε μια στενή και κοινή συνεργασία με τη Roscosmos για μια ασφαλή, συλλογική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των διαρροών.

Μία ασυνήθιστη εντολή

Οι εντολές για καταφυγή σε σκάφη διάσωσης είναι εξαιρετικά σπάνιες στον ISS και συνήθως ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με διαστημικά σκουπίδια.

Παρά την παλαιότητα του σταθμού και τις αυξανόμενες φθορές από τις σχεδόν τρεις δεκαετίες σε τροχιά, οι αστροναύτες δεν έχουν χρειαστεί ποτέ να τον εγκαταλείψουν.

Η τρέχουσα κρίση αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια της γηρασμένης υποδομής, ειδικά μετά την πρόσφατη πρόταση των ΗΠΑ να παραταθεί η λειτουργία του σταθμού πέρα από το προγραμματισμένο έτος απόσυρσής του το 2030.