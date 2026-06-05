Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινίασε έναν νέο λεμονόκηπο στο Κουκάκι, ενισχύοντας το αστικό πράσινο της πρωτεύουσας. Στον παράδρομο της οδού Καλλιρρόης 128–130, η Διεύθυνση Πρασίνου φύτεψε πενήντα λεμονιές, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε: «Ένας νέος αστικός πνεύμονας πρασίνου γεννιέται στο Κουκάκι. Δημιουργήσαμε τον πρώτο δημοτικό μονοποικιλιακό κήπο λεμονιάς στην Αθήνα. Φυτέψαμε πενήντα δέντρα και φτιάξαμε έναν πράσινο χώρο περιπάτου, ξεκούρασης και καθημερινής επαφής με τη φύση. Ως Δήμος Αθηναίων, συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να πρασινίζουμε την πόλη και τις γειτονιές της».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος, υπογράμμισε: «Μέσα σε δυόμισι χρόνια, μετράμε συνολικά περισσότερα από 12.400 νέα δέντρα στην Αθήνα, ενισχύοντας το αστικό πράσινο. Επόμενος σταθμός είναι το Άλσος Ευελπίδων, όπου προγραμματίζουμε νέα δενδροφύτευση σε αρδευόμενο χώρο, με την προσθήκη πενήντα ακόμη δέντρων».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Δήμου για την αύξηση των χώρων πρασίνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο νέος λεμονόκηπος στο Κουκάκι φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Αθηναίων