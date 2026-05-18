Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα και ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού (που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019) στα καλοκαιρινά camps, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στα Αθλητικά Κέντρα Ρουφ, Γουδή και Γκράβας, από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών opandacamps.gr θα ανοίξει την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10 π.μ., ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα opandacamps.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 19 Μαΐου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.

«Από τις 16 Ιουνίου, προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες με τα καλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων. Τα αθλητικά κέντρα του ΟΠΑΝΔΑ σε Γουδή, Ρουφ και Γκράβα γεμίζουν και φέτος το καλοκαίρι με παιδιά, παιχνίδια, γέλια και δημιουργική ενέργεια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Μέσα από ολυμπιακά αθλήματα, ομαδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, θέλουμε οι μικροί μας φίλοι να περάσουν ένα καλοκαίρι με άθληση, ψυχαγωγία και καινούργιους φίλους. Παράλληλα, ενισχύουμε τη συμπερίληψη με τη λειτουργία προγράμματος ΑμεΑ στο Γουδή, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν ισότιμα στη χαρά της κοινής εμπειρίας. Καλούμε τους γονείς να κάνουν έγκαιρα την εγγραφή τους και να αξιοποιήσουν ένα πρόγραμμα που στηρίζει ουσιαστικά τις οικογένειες».

Στόχος των καλοκαιρινών camps είναι να προσφέρουν σε αγόρια και κορίτσια τη δυνατότητα της άθλησης και της ψυχαγωγίας, μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες να προάγουν αξίες, όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, αλλά και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή των παιδιών, τα οποία θα γνωρίσουν ποια είναι η σωστή αθλητική συμπεριφορά και θα αντιληφθούν τις βασικές αρχές των αθλημάτων. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στα καλοκαιρινά camps του ΟΠΑΝΔΑ, θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Στο Αθλητικό Κέντρο Γουδή θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ΑμεΑ και θα αφορά τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας, τα οποία εντάσσονται σε ήδη εφαρμοσμένα Ειδικά Προγράμματα ΑμεΑ του ΟΠΑΝΔΑ.

Τα καλοκαιρινά camps θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 16:00, εκτός της Α΄ Περιόδου, στην οποία η 1η μέρα έναρξης των camps είναι η Τρίτη 16 Ιουνίου.

Α’ Περίοδος: 16/06/2026 – 26/06/2026 (Διάρκεια: 9 ημέρες)

Β’ Περίοδος: 29/06/2026 – 10/07/2026 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Γ’ Περίοδος: 13/07/2026 – 24/07/2026 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορα αθλήματα τα οποία, ανά Αθλητικό Κέντρο, είναι τα εξής:

Αθλητικό Κέντρο στο Γουδή: Κολύμβηση – Καλαθοσφαίριση – Τένις – Αυτοάμυνα – Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ – Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Παιδαγωγικό Παιχνίδι – Πρόγραμμα ΑμεΑ του ΟΠΑΝΔΑ

Αθλητικό Κέντρο στο Ρουφ: Κολύμβηση – Καλαθοσφαίριση – Τένις – Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ – Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Παιδαγωγικό Παιχνίδι

Αθλητικό Κέντρο στη Γκράβα: Στίβος – Ποδόσφαιρο – Βόλεϊ – Καλαθοσφαίριση – Επιτραπέζια Αντισφαίριση -Παιδαγωγικό Παιχνίδι

Και στα τρία αθλητικά κέντρα, θα πραγματοποιούνται σε στεγασμένους χώρους, καθημερινά από τις 13.00 έως τις 16.00, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Κάθε αθλητικό κέντρο θα υποδέχεται συνολικά 220 παιδιά ανά περίοδο, ενώ κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει σε όσες περιόδους επιθυμεί (από 1 έως 3) ανά αθλητικό κέντρο. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν πλήρως τις δραστηριότητες και το πενθήμερο πρόγραμμα του καλοκαιρινού camp. Οι εξειδικευμένοι γυμναστές και παιδαγωγοί του ΟΠΑΝΔΑ θα καθοδηγούν και θα επιβλέπουν τις δραστηριότητες.

Η προσέλευση των παιδιών με την παρουσία γονέα/κηδεμόνα θα γίνεται από τις 07:30 έως και τις 08:15. Το αθλητικό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από τις 08:30 έως και τις 12:30 και από τις 13:00 έως και τις 16:00 η ενασχόληση σε λοιπές ψυχαγωγικές – πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η αναχώρηση των παιδιών με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα θα πραγματοποιείται από τις 13:00 έως και τις 16:00 ανά μία ώρα (αυστηρά).

Σε κάθε παιδί, θα διατίθεται καθημερινά ένας χυμός 250ml, ένα σάντουιτς και ένα μπουκάλι νερό 500ml. Παράλληλα, η διοργάνωση παρέχει ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη στους συμμετέχοντες.

Διαδικασία αιτήσεων – εγγραφών

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται κάνοντας είσοδο με τον προσωπικό λογαριασμό μέσω του πεδίου ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (θα είναι ενεργό από την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 10:00) προκειμένου να υποβληθεί η αίτησή.

Για να υποβληθεί συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει δημιουργηθεί ήδη λογαριασμός στην πλατφόρμα opandacamps.gr μέσω της επιλογής ΕΓΓΡΑΦΗ, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Τρίτη 19 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στα καλοκαιρινά camps του ΟΠΑΝΔΑ, προτεραιότητα έχουν οι δημότες ή οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων έως ότου συμπληρωθούν οι 220 θέσεις ανά περίοδο σε κάθε αθλητικό κέντρο, και μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν από δημότες και κατοίκους εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω email και μόνο για τις αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές, θα αποστέλλονται μέσω email οι σχετικές οδηγίες για τις ημέρες και ώρες που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Ακαδημίας 50), προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

1. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (παραλαμβάνεται από τον χώρο εγγραφής).

2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου κατοικίας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα (λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο συμβόλαιο) ή πιστοποιητικό δημοτολογίου Δήμου Αθηναίων.

3. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου, στην οποία θα βεβαιώνεται και ο δερματολογικός έλεγχος.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (συνοδευόμενο από βεβαίωση πολυτέκνων για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία).

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του 2026. Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και να έχουν εκδοθεί εντός του 2026. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τις πρωτότυπες βεβαιώσεις ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. (Επισημαίνεται η ιατρική βεβαίωση έχει ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης).