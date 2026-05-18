Εκδόθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η νέα πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και της υλοποίησης του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός». Η απόφαση φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ενώ το πρόγραμμα αποτελεί κεντρική πολιτική του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με αρμόδια υπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 34.822.760 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η νέα πρόσκληση διασφαλίζει τη συνέχιση του προγράμματος μετά την πιλοτική εφαρμογή που είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας τη μετάβασή του στην επόμενη φάση υλοποίησης.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα περάσει τον Ιούνιο στη φάση καθολικής εφαρμογής, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από το συνολικό ποσό, περίπου 30 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την παροχή υπηρεσιών Προσωπικού Βοηθού σε ορίζοντα τριετίας, ενώ περίπου πέντε εκατ. ευρώ θα καλύψουν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δράσεις.

Υποστήριξη και στόχοι του προγράμματος

Η υπηρεσία προβλέπει την υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή του εκπροσώπου του, όπως γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη. Ο Προσωπικός Βοηθός μπορεί να παρέχει βοήθεια τόσο εντός όσο και εκτός της κατοικίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ωφελούμενου. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και τις συνθήκες ζωής κάθε ατόμου, με στόχο τη βελτίωση της αυτονομίας και της κοινωνικής συμμετοχής.

Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου, ανάλογα με το πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, στο σκέλος των υποστηρικτικών δράσεων περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, η ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού, η εκπαίδευση Προσωπικών Βοηθών και ωφελουμένων, η λειτουργία ειδικών επιτροπών αξιολόγησης και Γραφείου Υποστήριξης, καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης

Η εφαρμογή του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Στόχος είναι η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης, η κοινωνική ένταξη και η αποϊδρυματοποίηση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαμορφώνεται ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο για τον ρόλο των Προσωπικών Βοηθών.

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.