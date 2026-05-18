Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Βορίζια, με τις Αρχές να έχουν ήδη περάσει χειροπέδες σε τρία συγγενικά πρόσωπα, έναν άνδρα και τα δύο ανίψια του που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων και εκβιασμών.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και στη συνέχεια να τις εμφάνιζαν ως δικές τους στις δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλα ποσά από αγροτικές ενισχύσεις. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά ποσά που φτάνουν περίπου τις 580.000 ευρώ.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για οικογένεια που είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και καιρό και είχε ουσιαστικά «δείξει» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την πρόσφατη παρουσία του στην Κρήτη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, όταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αρνούνταν να παραχωρήσουν τις εκτάσεις ή να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις τους, δεχόντουσαν πιέσεις και απειλές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούνταν σοβαρές ζημιές στις περιουσίες τους. Η οικονομική καταστροφή που αποδίδεται στη δράση της ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, εκβιάσεις, εμπρησμούς και φθορές περιουσιών, ενώ εξετάζεται και το εύρος των παράνομων δηλώσεων γης που είχαν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Με εντολή εισαγγελικών Αρχών, οι έρευνες επεκτείνονται πλέον σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε τρεις ακόμη συλλήψεις για υποθέσεις ζωοκλοπής.