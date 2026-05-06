Αναστάτωση προκλήθηκε σε αρκετούς βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από λάθος που φέρεται να προήλθε από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν κλήσεις για να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, όμως σε αρκετές από αυτές αναφερόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, παρότι οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημμέλημα.

Το απόγευμα της Τετάρτης 06.05.2026, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε νέες διορθωμένες κλήσεις προς τους βουλευτές.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικαλέστηκε τυπογραφικό λάθος υπαλλήλου στο copy-paste και έτσι κάποιοι από τους βουλευτές έλαβαν κλήση για κακούργημα.

Όπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, πρόκειται για λάθος που δεν αφορά στον πυρήνα της υπόθεσης, ούτε εγείρει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας.

Και πράγματι, οι 11 ελεγχόμενοι βουλευτές έχουν λάβει κλήση για να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

Αρκετοί από αυτούς ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο δύο πολιτικά πρόσωπα, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, επειδή τα ποσά που σχετίζονται με την υπόθεση ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ελέγχονται για ηπιότερα αδικήματα.

Το λάθος στις κλήσεις προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς βουλευτές και τους δικηγόρους τους να ζητούν άμεσα διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να σταλεί νέα, διορθωμένη κλήση με τα σωστά στοιχεία και τις σωστές κατηγορίες.

Βουλευτές που ενημερώθηκαν για το θέμα μίλησαν για προχειρότητα στη διαδικασία, εκφράζοντας ανησυχίες ακόμη και για τον τρόπο που έχει στηθεί συνολικά η δικογραφία.