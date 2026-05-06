Ο Λίβανος εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο άμεσης πολιτικής προσέγγισης με το Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Ναβάφ Σαλάμ να δηλώνει ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες για μια συνάντηση υψηλού επιπέδου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε σοβαρή διπλωματική συνάντηση με την ισραηλινή πλευρά απαιτεί «σημαντική προετοιμασία» και προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλου πολιτικού και στρατιωτικού περιβάλλοντος.

Ο Σαλάμ ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της Βηρυτού παραμένει η πλήρης σταθεροποίηση της εύθραυστης εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνεχιζόμενες εντάσεις στα σύνορα και η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος δεν επιτρέπουν ακόμη ουσιαστική πολιτική αποκλιμάκωση.

Η βασική απαίτηση της λιβανικής κυβέρνησης αφορά τη διαμόρφωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές που θεωρούνται υπό κατοχή ή στρατιωτικό έλεγχο. Η Βηρυτός επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις πριν προχωρήσει σε νέα φάση διαλόγου.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη δυσκολία εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, παρά τις διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το πολιτικό κλίμα στον Λίβανο παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις στα νότια σύνορα και την αυξημένη εμπλοκή περιφερειακών δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι διεθνείς μεσολαβητικές προσπάθειες συνεχίζονται στο παρασκήνιο, με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποφυγή νέας μεγάλης στρατιωτικής κρίσης που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.